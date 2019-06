Schuttevaer Premium Bemanningslid redt vrouw die overboord springt Facebook

Twitter

GENUA 20 juni 2019, 07:49

Door haar achterna te springen heeft een bemanningslid van een cruiseschip het leven van een Ierse vrouw gered. Volgens Italiaanse media was de vrouw, een cruisepassagier van 43, op dinsdag 18 juni in de haven van Genua van het cruiseschip MSC Seaview gesprongen nadat zij in een dronken bui ruzie met haar man had gehad.