Frontale aanvaring bij Heerewaarden

HEEREWAARDEN 19 juni 2019, 16:36

Op de Waal bij Heerewaarden zijn in de nacht van maandag op dinsdag 17 juni twee tankers frontaal met elkaar in aanvaring gekomen. Dat gebeurde in de bocht ter hoogte van de sluis van Sint-Andries.