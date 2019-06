Frans van Weert nieuwe programmamanager ‘Alle hens aan dek’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 14 juni 2019, 10:06

Frans van Weert is de nieuwe programmamanager van de strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ voor de binnenvaart. Hij volgt hierin Mariska van der Starre op. Met zijn aanstelling kan de voortgang van het programma ingezet worden om de binnenvaart met een gezond personeelsbestand op de toekomst voor te bereiden, meldt Bureau Voorlichting Binnenvaart.

1 / 1 Op het Navingo Career Event probeerde de sector in een 'Binnenvaart Paviljoen' werkzoekenden te interesseren voor een varende carrière. (Foto Navingo) Op het Navingo Career Event probeerde de sector in een 'Binnenvaart Paviljoen' werkzoekenden te interesseren voor een varende carrière. (Foto Navingo)

De arbeidsmarktagenda met aandachtsgebieden ligt er al. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met partijen uit de binnenvaartsector. Zo’n 40 convenantpartners hebben hun steun hiervoor uitgesproken. De agenda is echter slechts een kapstok waar nu concrete acties onder gehangen moeten worden.

De expertteams per aandachtsgebied (Branding/imago, Opleiden, Goed werkgeverschap) zullen verder gevormd moeten worden en gekeken worden welke actie waar nodig is. Taak voor de programmamanager is om alle partijen weer aan te haken en de agenda verder op en uit te bouwen.

Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan het opzetten van een goede organisatiestructuur voor de verdere uitvoer van de agenda tot 2030. Want om het plan succesvol te realiseren is een pragmatische aanpak en een werkbare en bestendige programmastructuur nodig. Tevens zal gekeken worden naar funding om een dergelijk programma voor de langere termijn tot uitvoer te brengen.

Sector zit niet stil

Vanuit de noodzaak hebben diverse partijen zich in de tussentijd actief ingezet om activiteiten uit te voeren die de arbeidsmarkt voor de sector verder versterken. Denk aan acties zoals het bijwonen van open dagen en beroepenmarkten, organisatie van de Dag van de Binnenvaart en deelname aan het Navingo Career Event met een gezamenlijk Binnenvaart Paviljoen.

Met de komst van de programmamanager kan dit verder in het vat worden gegoten en ondergebracht worden in een gedegen en gestructureerd plan van aanpak waar alle acties onder gehangen kunnen worden.

Ruime ervaring

Frans van Weert heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo heeft hij jaren gewerkt bij Randstad, werkt als zelfstandige personeelsregisseur voor projecten bij zeer verschillende bedrijven door geheel Nederland en heeft in 2009 Konekto opgericht. Konekto is een bedrijf dat maatschappelijke stages organiseert voor middelbare scholen.

In de loop van de jaren is de hoofdactiviteit van Konekto veranderd in het organiseren van de kennismaking met de arbeidsmarkt en aanverwante projecten voor scholieren in de Drechtsteden. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van de Maritieme Leergang op de vmbo-school LOKET in Zwijndrecht. In zijn vrije tijd is hij veel op en rondom het water te vinden via de scouting, zeeverkenners en de (catamaran)zeilboot. Kortom, water, varen, onderwijs en de arbeidsmarkt zijn zaken waar hij veel ervaring en affiniteit mee heeft. In de rol van programmamanager voor de arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ met en voor de sector hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan een gewenste toekomst. (DvdM)