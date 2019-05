Schuttevaer Premium Binnenvaart Kredietunie verhoogt krediet per schip Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 19 mei 2019, 23:53

Varende ondernemers, ook starters, kunnen bij de Binnenvaart Kredietunie (BKN) de helft meer krediet krijgen. De limiet per schip wordt met 125.000 euro verhoogd naar 375.000 euro. Dat is besloten tijdens de algemene ledenvergadering van BKN op 11 mei in Zwijndrecht.