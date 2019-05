Beurtvaartadres: Tijd om de papierwinkel in het vervoer af te schaffen Facebook

Twitter

Email Nootdorp 07 mei 2019, 12:15

Met het uitgeven van zo’n 70 miljoen vrachtpapieren per jaar kan Beurtvaartadres in het Zuid-Hollandse Nootdorp zich veruit grootste vrachtbrievenuitgever van Nederland noemen. Maar wat het bedrijf betreft is het tijd om de papierwinkel af te schaffen. Het zet hierbij de deur naar de scheepvaart (weer) open.

Beurtvaartadres biedt digitale vrachtbrief aan in hele vervoersketen

‘Omarming TransFollow gaat trager dan gedacht’

‘Wij komen graag met schipperswereld in gesprek’

‘Onze herkomst stamt uit Gouden Eeuw’

Door Dick den Braber

De naam Beurtvaartadres doet anders vermoeden, maar momenteel richt het bedrijf zich vrijwel uitsluitend op het wegvervoer. In de toekomst mag dit wat betreft directeur Jörgen Hensgens (44) en adjunct-directeur Bernadette den Uijl (54) veranderen. Zeker gezien het uitrollen van het door hun ontwikkelde platform voor digitale vrachtbrieven, TransFollow. Hensgens: ‘De internationale vrachtbrief CMR heeft Beurtvaartadres ooit in samenwerking met de aandeelhouders ontwikkeld. Sinds 1956 geldt ze als internationale standaard. Onze droom is dat TransFollow dezelfde status krijgt.’ Beurtvaartadres (27 fte, 8 miljoen euro jaaromzet) lanceerde dit eCMR-platform in 2016.

Marktcontrole

Het ontstaan van Beurtvaartadres heeft alles met de binnenvaart te maken. De besloten vennootschap bestaat ruim 90 jaar (sinds 1927), maar de wortels ervan reiken nog veel verder terug, weet Den Uijl. ‘Grote steden hadden in de Gouden Eeuw hun eigen beurtvaartverenigingen. Leden ervan kregen via zo’n vereniging een vergunning om een bepaald traject te varen. Alleen daar mochten ze met hun schip komen.’ Hiermee reguleerden de steden het vervoer over water. ‘Een stuk marktcontrole’, oordeelt Hensgens. Zijn adjunct: ‘Op sommige vrachtbrieven staat nu nog steeds de opmerking “Enkel voor ongereguleerd vervoer”. Het gereguleerde vervoer bestaat allang niet meer, maar die opmerking komt daarvandaan.’

Met de komst van wegtransport kwam er behoefte aan regelgeving, stelt Den Uijl. ‘Als schippers hun vracht op de kade zetten en wegvoeren, bleef het soms staan, zonder dat iemand wist van wie het was. Bijvoorbeeld doordat de klant nog niet wist dat de vracht was gearriveerd en geen vrachtwagen stuurde. Of doordat de schipper de vracht in een verkeerde haven aan wal had gezet.’

Hensgens: ‘Beurtvaartverenigingen besloten daarom voortaan een papiertje bij te voegen: het beurtvaartadres. Met de naam van de verzender, ontvanger en vervoerder. Hiermee ontstond de voorloper van de vrachtbrief.’

Beurtschippers

Tot op de dag van vandaag spreken velen in de transportsector nog over een ‘beurtvaartadres’, als zij een binnenlandse vrachtbrief bedoelen. Ook als er helemaal geen schip aan te pas komt, glimlacht Hensgens. De beurtvaartverenigingen van ooit evolueerden tot de ondernemersverenigingen in transport, waaronder de drie aandeelhouders van het huidige Beurtvaartadres: Transport en Logistiek Nederland (met een aandeel van 47,1%), de belangenvereniging van logistieke dienstverleners Evofenedex (35,4%) die de belangen van de verladers behartigt en het niet meer actief opererende Nederlandsch Binnenvaartbureau, belangenvereniging van voormalige beurtvaartschippers en -reders (17,5%). De BV Beurtvaartadres opereert feitelijk als uitvoerende organisatie van deze drie (in de praktijk de eerste twee) aandeelhouders.

Kindje

Directeur Hensgens: ‘Onze taak is om de logistieke sector te ondersteunen bij de administratieve afhandeling van hun werkzaamheden. De 70 miljoen vervoersdocumenten die we jaarlijks aan de transportsector verkopen vormen hier een belangrijk deel van. Vooral vrachtbrieven, fytosanitaire certificaten en certificaten van oorsprong. Die certificaten hebben transporteurs nodig om de herkomst van hun vracht aan te tonen.’

Elke deelmarkt hanteert hierbij haar eigen branchespecifieke vervoerscondities waarnaar de vrachtbrief verwijst, vervolgt zijn adjunct. ‘Wij geven deze vrachtbrieven niet alleen uit in overeenstemming met alle wet- en regelgeving, maar hebben ook de achtergrondkennis in huis. Klanten bellen ons daarom ook vaak met vragen naar specifieke regelgeving voor een bepaalde reis. Ook schippers die bij Beurtvaartadres hun vervoersdocumenten afnemen kunnen dat doen.’

Tot 2005 gaf Beurtvaartadres ook papieren douanedocumenten uit. Maar sinds dat jaar eist de douane digitale aanlevering van de benodigde gegevens. Den Uijl: ‘Sindsdien geven wij software uit waarmee exporterende en importerende bedrijven hun douane-aangiftes kunnen doen.’

Hiermee zette Beurtvaartadres de eerste grote stap naar digitalisering van de vervoersdocumenten, zegt Hensgens. Al in 2000 hadden het bedrijf en zijn aandeelhouders bedacht dat die enorme aantallen papieren vrachtbrieven een digitaal alternatief zouden krijgen. Den Uijl: ‘Je kunt je nu al bijna niet indenken dat elke vrachtwagenchauffeur nog met een lading papieren vrachtbrieven op pad moet. Laat staan dat dit over 50 jaar nog zo zal zijn.’

Digitale pen

Een digitaal alternatief moest natuurlijk wel aan de internationale standaarden voldoen. Hensgens: ‘Daarom hebben wij het initiatief genomen voor het opstellen van het e-CMR-protocol. Als een elektronische vrachtbrief daaraan voldoet, heeft het dezelfde rechtsgeldigheid als een papieren CMR-vrachtbrief. Denk aan een elektronische handtekening.’

Dat aanvullend elektronisch protocol voegden EU-landen in 2008 toe aan het CMR-Verdrag. Het trad op 11 juni 2011 in werking. Helaas heeft nog niet elk land het protocol geratificeerd, zegt Hensgens. ‘Waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat vormt nu nog een obstakel voor de uitrol van een digitale vrachtbrief in deze landen. Maar we denken dat dit snel zal veranderen.’

In de tussentijd probeerde Beurtvaartadres enkele digitale opties uit. Een digitale pen leek hoge ogen te gooien, in 2008. Den Uijl: ‘Maar dat idee bleek niet uitvoerbaar. Iedere partij binnen de vervoersketen van een bepaalde vracht moest zo’n pen hebben, anders werkte het systeem niet. Verder was ze nogal kostbaar én kwetsbaar.’

Concurrentie

In 2016 begon het bedrijf met de ontwikkeling van een oplossing die wel werkbaar blijkt: TransFollow. Hensgens: ‘Elk transportbedrijf gebruikt zijn eigen systeem, terwijl op de achtergrond de software van TransFollow de informatie uitwisselt met alle partijen binnen de vervoersketen. Een vrachtwagenchauffeur kan hierdoor op zijn boordcomputer de informatie lezen, zonder een aparte app op zijn telefoon te moeten installeren. Maar naast de chauffeur en het transportbedrijf heeft nu ook de producent, verlader en ontvanger via een beveiligde verbinding inzicht in het verloop van het transport. Hierdoor weet de producent bijvoorbeeld wanneer de vracht is aangekomen, en hij zijn factuur kan sturen.’

De partijen betalen TransFollow hierbij per transactie, waarbij het bedrag van het volume afhangt. ‘Net als bij een papieren vrachtbrief.’

Na de ontwikkeling van TransFollow heeft Beurtvaartadres deze tak op eigen benen gezet. Hensgens: ‘Het is nu een zelfstandig bedrijf. Er werken zo’n 30 mensen. Gedeeltelijk in ons gebouw, deels in Zwitserland.’

Beurtvaartadres is TransFollow-distributeur in Nederland. Van deze digitale vrachtbrief bestaan nog enkele concurrerende alternatieven, zoals Collect+Go uit ’s-Hertogenbosch, Disruptive Logistic Innovations uit Nijkerk en Locnu op Urk. ‘Maar het gaat hierbij om start-ups’, stelt Hensgens. ‘Wij zijn een paar stappen verder.’

Den Uijl: ‘Verder vinden we concurrentie prima. Vergelijk het met je eigen keuze uit betaalmogelijkheden bij het afrekenen: contant, via iDeal of met je kredietkaart.’

Conservatief

Met het omarmen van TransFollow valt het tot nu toe nog tegen. ‘De sector is conservatief’, geeft Hensgens toe. ‘Tot nu toe hebben we een half miljoen elektronische vrachtbrieven uitgegeven via TransFollow. Dat staat niet in verhouding met de 70 miljoen papieren varianten. In eerste instantie dachten we dat de sector binnen drie tot vier jaar om zou zijn, maar inmiddels denken we dat in 2023 circa 15% de elektronische vrachtbrief zal gebruiken. Daarna krijg je een sneeuwbaleffect. Met een ommezwaai naar TransFollow zal de transportsector een grote efficiëntieslag maken. Dat geldt primair het wegtransport, maar ook de binnenvaart kan TransFollow gaan gebruiken. Waarschijnlijk krijgen schippers die vraag ook naar zich toe als andere partijen binnen de transportketen hiermee gaan werken. Het schip vormt tenslotte een schakel binnen die keten.’

Voor bedrijven heeft de overstap naar een elektronische vrachtbrief wel wat voeten in de aarde. Den Uijl: ‘Papier is flexibel: je kunt bijvoorbeeld wat aanvullende aantekeningen in de kantlijn krabbelen. TransFollow werkt strikt volgens het CMR-protocol. Om iedereen in het bedrijf hiermee goed te leren omgaan heb je tijd nodig.’

Intussen verwacht Beurtvaartadres dat TransFollow in het buitenland net zo goed zal aanslaan. Hensgens: ‘Hoe meer buitenlandse bedrijven de digitale vrachtbrief zullen omarmen, hoe meer de Nederlandse transportsector hier belang bij heeft.’

Gevaarlijke stoffen

Ook op andere terreinen wil Beurtvaartadres zich meer als partner van de binnenvaartsector presenteren. Hensgens: ‘We komen graag met de schipperswereld in gesprek. Als er in de binnenvaart wensen leven voor de ontwikkeling van software of diensten, staan wij hiervoor open. Onze missie is immers te zorgen voor administratieve lastenverlichting voor de hele sector. De binnenvaart is daar onderdeel van.’

De ontwikkeling van de ADN-app in 2015 laat overigens zien dat er ook nu al in dat opzicht wat gebeurt. Den Uijl: ‘Die hebben we samen met het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) ontwikkeld.’

Vervoerders van gevaarlijke stoffen over water hebben met die app de complexe regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart binnen handbereik. Den Uijl: ‘Wie gevaarlijke stoffen gaat vervoeren, kan dit in de app invoeren. Hij krijgt dan operationele instructies en bijzondere bepalingen te zien die op zijn vracht van toepassing zijn.’ De ADN-app was een variant op de ADR-app, die sinds 2011 beschikbaar is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hensgens: ‘Onze wortels liggen aan het water, daar komen we graag weer bij terug.’