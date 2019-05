Alternatieven voor de bank Facebook

Grotere investeerders en ‘de menigte’ betalen mee, soms in één uur

Door Wim Onderdelinden

De traditionele wijze van financieren van binnenvaartprojecten ligt alweer lang achter ons. Basis en start van een project zijn hetzelfde gebleven, want een doortimmerd plan is altijd het vertrekpunt. Maar aan zo’n plan worden hogere eisen gesteld dan vroeger en dat komt door de economische en bankencrisis, voortschrijdend inzicht, beleid van de Europese Centrale Bank en niet in de laatste plaats de daardoor verminderde armslag van de (schippers)banken.



De drie traditionele scheepvaartbanken vragen tegenwoordig een eigen vermogen dat varieert van 30 tot 60%. Zo is voor schepen tot 15 jaar oud gemiddeld 30% eigen inbreng nodig, voor schepen tot 30 jaar gemiddeld 40%, voor schepen tot 50 jaar gemiddeld 50% en moet je voor een schip ouder dan 50 jaar zo’n 60% van de totale investering meebrengen.

Alternatieve financiers

Het veranderde bankenbeleid heeft alternatieven doen ontstaan, zoals de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN), crowdfunding platforms als Geld voor Elkaar en Collin Crowdfund en alternatieve kredietbronnen, waarbij onder anderen oud-bankiers als intermediair optreden.

Maar ook bij deze alternatieven moet de aanvrager ‘door de molen’. Alle facetten van een ondernemingsplan komen aan de orde en moeten ‘molenbestendig’ blijken. Het ‘financieringsgebouw’ (rente en dergelijke) heeft een stevige prijs, maar is uiteindelijk meestal niet het struikelblok.

Deze (alternatieve) financieringsbronnen helpen een slagvaardige binnenvaartvloot in stand te houden. Die vloot kan alle soorten klanten bedienen, biedt voldoende capaciteit bij wisselende waterstanden en maakt het ook mogelijk het ‘kleine schip’ te behouden.

Geloofwaardige prognose

Het ‘maatwerk’ van elke financierende partij wordt beïnvloed door kwaliteit en professionaliteit van de ondernemer, zijn strategische samenwerking met partijen en historische prestaties, de business case, een geloofwaardige prognose, courantheid en bouwjaar van het schip, certificaten, taxatiewaarde en dergelijke.

Looptijden en aflosschema’s bedragen nu maximaal 15 jaar en hangen af van de resterende economische levensduur.

Alle drie de banken houden de in de afgelopen (crisis)jaren gangbare kredietondergrens van 250.000 euro als leidraad aan, maar dat is geen wet van Meden en Perzen.

Groen neemt toe

Alle banken werken inmiddels met groenverklaringen en groenfondsen en impactlening en Groenbank komen aan de orde bij duurzame plannen. Bij de kredietvoorwaarden horen ook eisen over aantoonbare ‘energieverbeteringen’. De groene te financieren objecten moeten ‘duurzame maatschappelijke impact’ hebben.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is meestal het orgaan waaraan zulke investeringen moeten worden voorgelegd. Als de financierende bank vindt dat aan de groene voorwaarden is voldaan, dan is rentekorting de ‘beloning’.

Vanuit Europa is nog financiële steun mogelijk via de Juncker-gelden, aan te vragen bij het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). In dat geval is de Europese Investeringsbank erbij betrokken. Europese subsidieregelingen kunnen onderdeel zijn van een investerings -en financieringsplan. Een gesprek met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) daarover is zeker aan te bevelen.

Investeringen in de milieu- en energiehoek krijgen mogelijk fiscale steun in de vorm van forse extra investeringsaftrekken (percentage van de investering dat van het belastbare inkomen mag worden afgetrokken).

Financieringsbehoefte

De behoefte aan scheepsfinancieringen is eigenlijk al vanaf 2015 (het eerste jaar na de crisis) weer opgeleefd. De jaren 2015 en 2018 bekortten met langdurige lage waters de crisisjaren en ook 2016 en 2017 waren relatief goed.

Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen. Maar de kredietbehoefte is de laatste jaren gemiddeld toegenomen. Scheepswerven en toeleveranciers moeten hun best doen om iedereen te kunnen bedienen.

De aanhoudend lage rente speelt hierbij zeker een grote rol, net als de ‘waardevastheid’ van de schepen. Minpuntjes zijn de regelmatig verlaagde economische groeiverwachtingen en de weer explosief gestegen (gas)olieprijzen.

Praktische tafels

De ‘menigte’ betaalt mee

De belangrijkste platforms voor ‘crowdfunding’ zijn Collin Crowdfund en Geld voor Elkaar. Peter Stout werkt voor dat eerste platform, dat sinds 2014 ‘een flink aantal schepen’ heeft gefinancierd.

Stout: ‘Het gaat vooral om binnenschepen, die qua bouwjaar, tonnage en hoogte van de lening voor de traditionele scheepvaartbanken niet aantrekkelijk genoeg zijn. Zo hebben wij al een behoorlijk aantal vracht- en beunschepen uit de jaren ‘60 en ‘70 gefinancierd. Prima onderhouden en doorgerepareerde schepen, waarvan de exploitatie geen enkel probleem oplevert. Er wordt voldoende verdiend om verantwoord aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

‘Bij crowdfunding moet je denken aan looptijden van de financiering van vijf tot maximaal zeven jaar. Zulke looptijden accepteren onze investeerders, zeker als zij een hypotheek als zekerheid op het schip kunnen verkrijgen. We hebben ook enkele passagiers- en partyschepen gefinancierd. Dat is een interessante markt.’

Jongere schepen

Volgens Stout zijn jongere schepen ook te financieren. ‘Gezien de relatief korte looptijden die wij hanteren, is een “balloon-aflossing” (grotere laatste slottermijn) een passende financieringsmethode. Regelmatig werken we ook samen met banken om een financiering rond te maken. Dan financiert de bank bijvoorbeeld 50 tot 50% en stellen wij het overige beschikbaar.

‘Collin Crowdfund heeft geen harde eis wat betreft het benodigde eigen vermogen. Dat bekijken we van geval tot geval, maar ik vind wel dat de ondernemer altijd eigen geld moet inbrengen. Dit mag ook met hulp van familie, de bevrachter of investeerders.

‘Wij zien dat de markt voor aanvullende financieringen zoals crowdfunding groeit, mede doordat de banken te maken hebben met strakkere eisen rond hun financieringsbeleid. Maar een combinatie van goed ondernemerschap, een toekomstbestendig schip en goede exploitatievooruitzichten maken verantwoorde financiering van een scheepvaartondernemer mogelijk.’

Twaalf schepen

Wim Burger kijkt vanuit het Veenendaalse kantoor van Geld voor Elkaar (GvE) uit op de snelweg. Dit negen jaar oude platform prijst zichzelf aan als grootste met 1480 projecten en een geïnvesteerd vermogen van 174.291.800 euro (per 23 april). Daaronder waren 12 schepen, met als meest in het oog springende een motorschip, waarvoor het platform ruim negen ton bij elkaar kreeg. Een grote investeerder vestigde een eerste hypotheek voor 475.000 euro, de crowd een tweede hypotheek voor 450.000 euro.

Volgens Burger werkt GvE met adviseurs als Schoonderwoerd en DGH Advies. Zij zetten alle gegevens en vereiste rapporten voor de ondernemer op een rij en dienen dat in bij het platform. Daar kijkt een risk manager als John van der Veld alles nog eens na. ‘We kijken allereerst naar de bancaire risico’s en daarna naar de motivatie en de ervaring (track record) van de ondernemer.’

GvE verlangt gewoonlijk een eigen inbreng van de ondernemer van 10%. Daarnaast betaalt de ondernemer voor publicatie op de GvE-website 349 à 499 euro en een succes fee na de totstandkoming van het project. Die fee hangt af van soort en hoogte van de lening.

Burger benadrukt dat GvE volledig onafhankelijk werkt van banken en dus helemaal draait op de kracht van de crowd. ‘We zijn dus niet afhankelijk van een of meer grootbank(en), maar alles verloopt via particuliere en zakelijke investeerders.’

Hij heeft de indruk dat investeerders vooral letten op de hoogte van de rente en het risico. GvE hanteert vijf risicoklassen. ‘Maar het is niet altijd voorspelbaar wat de crowd gaat doen en bij schepen heb je waarschijnlijk ook te maken met een persoonlijke voorkeur.’

Die voorkeur kan er ook voor pleiten om als ondernemer de geldschieters een aardigheidje (incentive) aan te bieden. Horecaondernemers doen dat regelmatig, maar een dagje mee met een binnenschip zou ook een mooie reclame voor de sector zijn. (SK)

Mensen die de wegen kennen

Wim Onderdelinden van accountantskantoor Abri in Ridderkerk stipte het al aan; er zijn ook oud-bankiers, die als intermediair bij scheepvaartinvesteringen optreden. Het is relatief nieuw dat oud-binnenvaartmensen/bankiers voor zichzelf werken als schakel tussen aanvragers en geldverstrekkers. Zij hebben een achterban van mensen die geld willen uitlenen voor goede binnenvaartplannen. De intermediair beoordeelt de plannen en legt dit positief (of negatief) voor aan die geldverstrekkers. Een zo’n bekende intermediair is Evert Winter (ex-ABN Amro), die Winter Financieringen voor MKB en scheepvaart heeft opgezet. Hij beantwoordt hieronder enkele vragen.

Bij hoeveel scheepsfinancieringen hebt u de afgelopen jaren bemiddeld?

Gemiddeld zijn dat er 10 tot 15 per jaar, dus sinds 2013 enkele tientallen.

Werkt u uitsluitend met particuliere investeerders, of ook met institutionele partijen?

In beginsel probeer ik altijd eerst de financiering bij één van de in binnenvaart gespecialiseerde banken onder te brengen. Daar heb ik goede contacten mee opgebouwd, daar zit veel kennis en ervaring en in het algemeen zijn de rentetarieven marktconform. Mocht dit niet of niet helemaal lukken, dan wijk ik uit naar onder andere particuliere investeerders. Het kan dan gaan om volledige financiering door een particuliere investeerder of om een bij de bank achtergestelde lening.

In hoeverre wijkt uw werkwijze af van een financiering via een bank of een crowdfunding platform?

De werkwijze is in beginsel altijd gelijk. Na inventarisatie van de kredietvraag en analyse van de cijfers (financials) et cetera maak ik voor mijzelf en voor de aanvrager een afweging van de te benaderen financieringspartijen. Vervolgens maak ik een financieringsmemorandum dat, na goedkeuring door de ondernemer, aan diverse partijen wordt aangeboden.

De procedure bij crowdfunding vraagt van mij nog wel wat extra tijd vanwege standaard aanvraagprocedures.



Wat maakt binnenvaart aantrekkelijk voor investeerders?

Investeerders ervaren een sterke betrokkenheid van de ondernemers bij hun schip en (mede daardoor) een hoge betalingsmoraal. De ondernemer en zijn schip vormen een trotse eenheid, waar meer dan 100% inzet op wordt gepleegd.

De mogelijkheid van (eventueel tweede) hypothecaire zekerheid geeft de investeerders extra comfort. Los van de financials zoek ik investeerders die bereid zijn zich in de binnenvaart te verdiepen om zo enige kennis op te doen van wat zij financieren en daar gevoel bij te krijgen.

Enig idee hoeveel procent van de binnenvaartmarkt via alternatieve manieren is gefinancierd?

Ik zou geen percentage voor de hele sector kunnen schatten, maar ik krijg meestal aanvragen die altijd wel iets in zich hebben waarbij alternatieve financiers nodig zijn. Ondernemers zoeken dan ondersteuning om hun kredietvraag op de beste manier te kunnen presenteren.

Ik vermoed dat de alternatieve financieringsmarkt vooral bij starters en doorstarters een rol speelt, omdat het in die gevallen vaak om kleinere en oudere, maar kwalitatief goede schepen gaat.

Welke ontwikkelingen maken het voor banken minder aantrekkelijk dit soort (varende) bedrijven te financieren?

Vanwege de in de recessie geleden verliezen hebben de banken zich terughoudender opgesteld en voeren een strakker kredietbeleid, hoewel een kritische houding op zichzelf zeker niet verkeerd is. Iets wat goed is verdedigt zichzelf, zeg ik altijd maar.

Ook de regelgeving voor de banken heeft grote invloed op de financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld het relatief hoge solvabiliteitsbeslag en de mede hierdoor hoge kosten van een financieringsdossier.

Verder is verduurzaming een item. Hoe je het ook wendt of keert; er moet rekening worden gehouden met toekomstige dure hermotorisering en de financieringsmogelijkheden daarvan. Ook al zijn motoren technisch en economisch niet afgeschreven, de omgeving waarin de binnenvaart opereert kan hier druk op uitoefenen.

Vanaf welk bedrag wordt een klant interessant voor een (groot)bank?

Er spelen enkele factoren wil een (groot)bank geïnteresseerd zijn:

Bij de ene bank is dat een ondergrens van € 250.000

Bij de andere bank het bouwjaar van het schip

Bij alle banken het maximale financieringspercentage ten opzichte van de financieringsbehoefte (loan-to-value)

En in andere gevallen weer de mate van verduurzaming

In al die gevallen waarin een financieringsaanvraag niet overeenkomt met het beleid van een (groot)bank, probeer ik alternatieve financiering toe te passen. Zolang er zoveel liquide middelen beschikbaar zijn, die niet renderen vanwege de lage rente, blijft dit een mooie oplossing.

(Wim Onderdelinden)