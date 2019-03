Schuttevaer Premium ‘Welkom in het tijdperk van de cyberoorlogen’ Facebook

Twitter

Email Driebergen 11 maart 2019, 10:00

‘De oorlogen van de toekomst worden uitgevochten in de diepten van het World Wide Web en zijn angstaanjagender dan je je kunt voorstellen. Dat stelt trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk in zijn blog en nieuwsbrief ‘De wereld van morgen’. Ook de transportsector wordt steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen. ‘Welkom in het tijdperk van cyberoorlog.’