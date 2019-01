Schuttevaer Premium Telematica Award 2018 voor Bargelink.com Facebook

Axel Goetze-Rohen, directeur-eigenaar van de online vrachtmarktplaats Bargelink.com, heeft de tiende Binnenvaart Telematica Award gewonnen. De jaarlijkse onderscheiding werd hem vrijdag 28 december op de Telematicadag in Nijmegen uitgereikt door interim-voorzitter Annette Augustijn van Stichting Bureau Telematica Binnenvaart.

1 / 1 Axel Goetze (links) neemt de Telematica Award in ontvangst uit handen van BTB-voorzitter Annette Augustijn. (Foto Dirk van der Meulen) Axel Goetze (links) neemt de Telematica Award in ontvangst uit handen van BTB-voorzitter Annette Augustijn. (Foto Dirk van der Meulen)

‘De Binnenvaart Telematica Award onderstreept een meer dan bijzondere bijdrage die door een persoon of bedrijf is geleverd aan de ontwikkeling, het gebruik en de acceptatie van telematica in de binnenvaart’, meldt de jury. ‘De ontvanger kan worden getypeerd als visionair, richtinggevend en innovatief.’





Online marktplaatsen

Volgens Augustijn richtte de jury voor de tiende award de blik vooral op online marktplaatsen. Na een korte uiteenzetting over marktplaatsen voor auto’s, scheepsverkopers en vrachtplatforms, die zich onder vaak exotische namen op internet aandienen, en het afnemend vertrouwen online door manipulaties van onder meer Facebook, zei ze blij te zijn met ‘iemand als Axel Goetze in ons midden’.





Die toonde zich een nogal verbaasde maar gelukkige winnaar. Hij had juist een statistische presentatie voorbereid in het kader van het thema ‘Datagedreven binnenvaart’, met veel cijfers uit Bargelink . ‘Ik ben hier dus naartoe gelokt! Dat is niet erg, het was een goede vingeroefening. Ik realiseer me dat we ons in de 18 jaar van het bestaan van Bargelink vooral met het systeem bezig hebben gehouden. De volgende stap is data uit het systeem halen voor meer marktinzicht’, kondigde hij aan. Bargelink staat open voor suggesties van schippers, bevrachters en verladers, eventueel in combinatie met gegevens van anderen.





Van tankvaart naar droge lading

Vanuit de bevrachting stapte hij in 2001 over naar het initiatief van onder meer BP en Vopak om een online marktplaats voor de binnentankvaart te bouwen. Maar al snel werd duidelijk dat er grotere kansen lagen in de droge lading.





Axel geloofde er in, méér dan de oorspronkelijke initiatiefnemers en traditionele bevrachters, en ging in 2003 zelfstandig verder met Bargelink.com. Daarmee getuigde hij volgens de jury van de Telematica Award al vroeg van een eigen visie.





Succesverhaal

‘Bargelink werd een opmerkelijk succesverhaal’, volgens het juryrapport. ‘Was er in het begin nog veel terughoudendheid, inmiddels zijn alle belangrijke bedrijven in de Europese binnenvaart “aan boord”. De lijst van 1653 geregistreerde bedrijven laat zich lezen als wie-is-wie in de branche. Elke maand worden er gemiddeld 1.100 binnenvaartschepen en ruim 850.000 ton aan lading aangeboden. Voor wie nog niet overtuigd is, heeft Axel op zijn site een lijst met wel 25 argumenten staan voor aansluiting bij Bargelink.’





Internationale afdeling

Naast zijn werk voor Bargelink schrijft Axel regelmatig voor het binnenvaartblad Schifffahrt und Technik en is hij bestuurslid van de Internationale afdeling van Koninklijke Schuttevaer.





Ondernemen betekent voor hem meer dan werken en geld verdienen alleen. Hij is ervan overtuigd dat ondernemingen ook tot maatschappelijke verantwoordelijkheid verplicht zijn. Daarom is Bargelink solidair met mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Zo is Axel met hart en ziel actief als districtsgouverneur Duitsland bij Kiwanis International, een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, vooral voor kansarme kinderen.





Axel golft voor zijn ontspanning op de Mühlenhof in Kalkar en is getrouwd met Anja, volgens hem ‘de beste vrouw van allemaal’. Hun dochter Alexandra studeerde Informatica in Keulen. ‘Dat belooft misschien nog wat voor de toekomst’, dacht BTB-voorzitter Augustijn. ‘Met deze tiende Telematica Award onderscheiden we de man die onze hoofdprijs dit jaar meer dan waard is.’





Eerdere winnaars

Axel Goetze werd als Award-winnaar voorafgegaan door telematica-pionier Piet Nefkens (2009), grondlegger Henk Dekker van Dekatel (2010), varend ondernemer en ontwikkelaar van LogoS Ed Hartmann (2011), Jos van Splunder van Rijkswaterstaat (2012), Dirk van der Meulen van VAART.nl (2013), pionier met elektronische data (EDI) Lex de Lijster (2014), aalmoezenier Bernhard van Welzenes van het KSCC Schipperscentrum (2015), de oud-bestuurders van het Bureau Telematica Binnenvaart Sijko Veninga en Jan Struijk (2016), en tankvaartondernemer en digitale frontrunner Ronald Versloot (2017). ( DvdM