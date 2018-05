Gezocht: Android gebruikers om 4G netwerken in Rotterdamse haven te testen Facebook

ROTTERDAM 8 mei 2018, 10:54

Havenbedrijf Rotterdam wil het bereik van het mobiele netwerk verder optimaliseren. Voor een uitgebreide dekkingstekst worden testers gezocht, met name Android gebruikers.

Het 4G netwerk is nog maar net landelijk uitgerold of de snellere opvolger staat alweer voor de deur. 5G is de vijfde generatie van mobiele netwerken en is krachtiger dan zijn voorgangers, zowel in bandbreedte als qua toepassingsmogelijkheden. Als referentiepunt voor de toekomstige uitrol van het 5G netwerk is het belangrijk om te weten wat de dekking is van het huidige 4G netwerk. Zijn er nog plekken in het havengebied waar het bereik beter kan? Het Havenbedrijf Rotterdam start daarom een uitgebreide dekkingstest. Met een speciale opstelling gaat het Havenbedrijf vanaf een patrouillevaartuig de 4G netwerken testen. Maar ook vragen we voor deze test hulp aan de ‘haven community'.

Wilt u het havenbedrijf helpen om dekking van het 4G netwerk goed in kaart te brengen? Android gebruikers die regelmatig een bezoek brengen aan de Rotterdamse haven voor werk, als recreant of passant worden gevraagd om in de periode tot en met 16 juli het 4G netwerk te testen. Test u mee? Download dan nu de app via https://goo.gl/TF3as7.

Het Havenbedrijf Rotterdam analyseert en bespreekt na afloop de gegevens. Uiteraard is de privacy van testers geborgd en zullen deze meetgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

‘Connected' haven

Op dit moment is 5G nog volop in ontwikkeling; in de havens van Groningen en in Amsterdam lopen al testen. Een uitrol van het 5G netwerk in de Rotterdamse haven staat op zijn vroegst gepland vanaf 2020. Havenbedrijf Rotterdam ziet deze ontwikkeling als een belangrijk bouwblok voor de verdere digitalisering van de Rotterdamse haven. Onlangs is het Havenbedrijf Rotterdam met IBM een samenwerking gestart om de haven verregaand te digitaliseren en een Internet of Things-platform (IoT) te realiseren.

Via het IoT platform gaat het Havenbedrijf de data, afkomstig van tal van sensoren, verzamelen en verwerken. Het initiatief gaat het 42 kilometer grote havengebied onder andere voorbereiden op autonome scheepvaart. De continue doorontwikkeling van hoogwaardig en moderne mobiele netwerken spelen hier een belangrijke rol in. (DvdM)