Schuttevaer Premium 'Frontrunner' Ronald Versloot wint Telematica Award 2017

Twitter

NIJMEGEN 29 december 2017, 10:00

‘Nuchter, kritisch, pragmatisch, respectvol, onderzoekend en onvermoeibaar positief', noemde de jury van de jaarlijkse BTB Telematica Award Binnenvaart Ronald Versloot, de winnaar voor 2017. Hij kreeg de award telefonisch uitgereikt, want ‘varen gaat voor het meisje', zoals hij het zelf uitdrukte.

BTB-bestuurslid Martin van Dijk (rechts) en dagvoorzitter Henk van Laar brengen telefonisch aan de varende Ronald Versloot het bericht over van de gewonnen Telematica Award. (Foto Dirk van der Meulen)

‘De jury heeft je in alle zorgvuldigheid gekozen', zei Martin van Dijk, bestuurslid van de Stichting Bureau Telematica Binnenvaart tijdens de 22ste Telematicadag donderdag 28 december in het KSCC schipperscentrum in Nijmegen. Hij las Versloot en de goedgevulde zaal voor uit het juryrapport: ‘Hij houdt beleidsmakers, beslissers, ketenpartners en ontwikkelaars bij de les door ze voortdurend de vaarpraktijk voor ogen te houden en het te laten zien in de stuurhut. Als ze het niet direct oppakken, is het: "vaar maar mee, dan wordt het je wel duidelijk". Hij wijst ze ook op wat echt belangrijk is aan boord, zoals mobiele verbindingen die in sommige havens nog gewoon ontbreken.'

Track record

‘Jij bent een tankvaartondernemer met een lange track record op het gebied van telematica voor de binnenvaart. Je naam duikt al op in het verslag van de eerste Stuurgroep Telematica (SGT) in 2002. In 2005 werd jij voorzitter van de stuurgroep en je hield dat tien jaar vol. Met veel waardering', las Van Dijk.

‘De mensen van jouw generatie, geboren in een analoge wereld, staan inmiddels aan de vooravond van hun pensioen. Schippers als jij kregen als eersten te maken met pc's, e-mail, internet en mobiele telefoon. Als je geboren bent in een digitaal tijdperk, kun je je onmogelijk voorstellen hoe ingewikkeld dat was. Zo wees de toenmalige premier Wim Kok voor het oog van de camera nog met een muis in zijn hand in de richting van het scherm van een pc in de hoop op een digitale actie. Nu zeggen we | "digibeet", een intuïtief gebaar, zonder meer een demonstratie van de kloof tussen verwachting van ict en wat in werkelijkheid kan. En jij, Ronald Versloot, lag op dat moment al mijlenver voor op de regeringsleider van Nederland.

‘Vasthoudend maakte jij jezelf digitaal wegwijs, zoals velen van jouw generatiegenoten. Jij ziet vooral mogelijkheden en kansen. Het bijzondere is dat jij al jaren je ervaringen met digitale ontwikkelingen blijft delen met collega's, met BTB, Rijkswaterstaat, terminals en anderen. Jouw betrokkenheid is blijvend en consistent. Voortdurend hou je ons de spiegel voor: wat kan ik er mee in de stuurhut, is dit goed voor de bedrijfstak, levert het gemak op, worden mijn administratieve lasten minder, en zo voort. De eerste elektronisch gemelde reis door Europa, met eenmalig invoeren van gegevens, gebruikersgemak... Het klinkt zo simpel, maar wat is het lastig in de praktijk.

‘Jij blijft het zeggen zonder dat het vervelend wordt. Ook dat is richting geven, benadrukken dat ict dienstbaar moet zijn aan het varend ondernemen. Omgaan met digitale toepassingen lijkt soms op een processie: drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. Je ziet het aan de ontwikkelingen van RIS in Europa. Het is lastig om het niet cynisch te nemen, er als ondernemer er bij te blijven en niet af te haken. Vooral als je wat langer meeloopt en ziet hoe een ontwikkelaar bezig is opnieuw het wiel uit te vinden.

‘Nieuwsgierig naar de toekomst, dat ben jij Ronald Versloot. Steeds weer met proeven en met testen meedoen, BICS, UAB, Vodaphone, op een stevige maar altijd sympathieke manier ben je verbindend geweest en geef je feedback. Je hebt een realistische, respectvolle kritiek, houdt de deur open en functioneert als een varende ambassadeur op het gebied van telematica voor de binnenvaart. Dat getuigt van visie en daarom heeft de jury gemeend jou met absoluut grote waardering deze BTB Award vandaag te overhandigen.'

Stokje overnemen

‘Ik vind het wel erg veel eer, maar waardeer het ten zeerste', reageerde Versloot door de telefoon. ‘Ik hoop dat er binnenkort na mij mensen komen die het stokje overnemen, want er is nog veel te doen. Er moet nog veel ontwikkeld worden, maar we gaan de goede kant op. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als collega's uit de jongere generatie het van me over gaan nemen.'

Van Dijk prees zich gelukkig met mensen als William Gerritsma van Jong BLN en schipper op de Ferox die kort te voren het woord voerde op de Telematicadag. ‘Hij heeft laten zien hoe er vanuit de jongere generatie tegen telematica wordt aangekeken. Maar jij bent zeker een frontrunner geweest.' (DvdM)