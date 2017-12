Schuttevaer Premium Smart Shipping Challenge: Computers varen slimmer Facebook

ROTTERDAM 6 december 2017

De robotschepen komen. En sneller dan menigeen in de beroepsgroep nu nog wil geloven. In het klein zijn ze er zelfs al. De technici zeggen klaar te zijn voor een volgende stap en de overheid past er alvast de regels voor aan op de binnenwateren en binnen de 12-mijlszone, althans voor proeven met autonoom varende schepen. Dat kwam 30 november naar voren bij het event Smart Shipping Challenge in Rotterdam.