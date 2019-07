Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam Facebook

ROTTERDAM 01 juli 2019, 13:16

De eerste papierloze, onmiddellijk gefinancierde en van deur tot deur traceerbare container uit Korea is met Deliver, een op blockchain werkend platform, afgeleverd in het warehouse van Samsung SDS in Tilburg via de haven van Rotterdam.

Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam maandag 1 juli bekendgemaakt. Volgens het havenbedrijf is hiermee bewezen dat blockchain-technologie interoperabiliteit mogelijk maakt. Aangetoond is dat de integratie van traceerbaarheidssystemen voor containers, de verwerking van de benodigde vrachtpapieren en de financiering volledig papierloos binnen een vertrouwde en veilige omgeving kunnen worden uitgevoerd.

Nieuwe technologie zoals blockchain heeft de potentie om integraal ketenbeheer volledig over te nemen en traditionele werkwijzen om te gooien. Het Deliver-concept, op basis van blockchain-technologie van Samsung SDS, stimuleert volgens het Havenbedrijf automatisering van processen en biedt meerwaarde aan alle betrokkenen in de toeleveringsketen.

Volgende fase

Barge Terminal Tilburg was de logistieke dienstverlener die het vervoer van de zeecontainer tussen de haven van Rotterdam en het magazijn in Tilburg organiseerde en uitvoerde. Terminalmanager Iwan Maessen: ‘Het platform stelt ons bedrijf in staat een eenduidige communicatiestrategie te gebruiken voor het ontvangen en delen van informatie met de leden van de toeleverketen.’

Nu de fase van “proof of concept” achter de rug is, hebben de partners ABN-Amro, de haven van Rotterdam en Samsung SDS een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de volgende fase van het project Deliver. Doel is nu proefprojecten uit te voeren met verschillende verladers uit verschillende sectoren en op verschillende handelsroutes.

‘Het uiteindelijke doel is het opzetten van een open, onafhankelijk en wereldwijd platform voor de vrachtscheepvaart. Dit zal de transparantie en efficiëntie van toeleveringsketens verbeteren en op de lange termijn mogelijk leiden tot miljoenen euro’s aan kostenbesparingen.’

Deliver

Deliver pioniert op het gebied van integraal ketenbeheer. De technologie leidt tot een hechte gemeenschap van verladers, logistieke dienstverleners, autoriteiten en banken die geïntegreerd zijn in en werken met Deliver om de snelheid, het gemak en de flexibiliteit van wereldwijd handelen te verbeteren. Elk bedrijf maakt slechts een keer een verbinding en is vervolgens automatisch verbonden met velen. Dat is de kracht van het netwerk. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is het een revolutionaire benadering: een globaal systeem ‘van de tap’, waarbij je kunt putten uit handelsnetwerken alsof het water uit de kraan is. ‘Het bestaat al, het werkt al en het transformeert de manier waarop bedrijven aan de weg timmeren.’ (PNA)