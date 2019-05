Schuttevaer Premium Schuttevaer Motorenquiz 2019: Topspelers terug in de wedstrijd Facebook

Deventer 3 mei 2019, 13:00

Zoals FC Twente na één jaar terugkeert in de eredivisie, zo zijn ook de beroemde topspelers van Schuttevaer Motorenquiz weer terug in de wedstrijd. En dat bij een recordaantal deelnemers. Voor het eerst was de quiz online te spelen, waardoor het aantal deelnemers steeg tot ruim boven de 300. Twee staken er echter opnieuw met kop en schouders bovenuit met foutloze inzendingen: Erik Schumacher en Wim Mendelts.