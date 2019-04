Schuttevaer Premium Schuttevaer Motoren: VIV, snel naar klimaatneutraal Facebook

Twitter

Email Bunnik 1 april 2019, 09:00

De nieuwe Stage V-regelgeving fase I is 1 januari eindelijk ingegaan. Hierin draait het om motoren kleiner dan 300 kW. Naarmate deze datum dichterbij kwam werd iedereen steeds nerveuzer. Er waren veel vragen, want hoe verloopt de invoering? Zijn er voldoende motoren? Hoeveel duurder zijn de Stage V-motoren ten opzichte van niet-Stage V? Allemaal relevante en terechte vragen. Maar de komende 1,5 jaar mogen er nog CCR2-motoren worden ingebouwd als de motor is geproduceerd voor 2019.