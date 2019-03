Commentaar: De vooruitgang brengt schone lucht en geruisloos vervoer Facebook

Twitter

Email DEVENTER 31 maart 2019, 13:14

De monsterzege van Forum voor Democratie van Thierry Baudet is een belangrijke aanwijzing dat veel mensen zich grote zorgen maken over de kosten van klimaatmaatregelen. Ook in de binnenvaart leeft de vrees dat vergroening kostbaar en niet terug te verdienen is.

Door Patrick Naaraat

adjunct-hoofdredacteur Schuttevaer









Baudet ontkent menselijke invloed op het klimaat en suggereert dat we met de ‘1000 miljard’ die we eraan zouden uitgeven, beter onze welvaart kunnen verhogen. Dat klinkt aantrekkelijk. En dat komt van pas bij verkiezingen.

Wetenschappelijk is er echter geen twijfel over dat ons gedrag de aardse atmosfeer bedreigt. Maar zelfs zonder klimaatverandering ben ik sterk voor vergroening. De vergezichten zijn immers prachtig. Schone lucht, stil vervoer en een enorme economische bedrijvigheid om dat voor elkaar te krijgen.





Vooruitgang

De ontwikkeling van schone technieken is geen bedreiging maar een belangrijke vooruitgang. Klimaatneutraal mag het toverwoord zijn, de praktische uitwerking leidt tot revolutionaire uitvindingen en gigantisch veel banen. Dat zie je nu ook al overal gebeuren.

De aanleg van offshore windparken is bijvoorbeeld een gigantische business geworden en kwam precies op tijd om de malaise in de olie- en gasindustrie op te vangen. De wereld gaat onvermijdelijk veranderen. Over 50 jaar vragen we ons met verbazing af hoe we luchtvervuiling ooit zo gewoon hebben kunnen vinden.





Diesel is uit

Ook de motorenbranche komt onder druk van overheid en publieke opinie nu flink op stoom. Woorden als ‘diesel’ of ‘dieseltechniek’ doen het al niet zo goed meer in bedrijfsnamen en worden vervangen door iets met energie of energie-oplossingen.

Maar geen vooruitgang zonder tegenstribbelen. Zo schreeuwde de branche tot voor kort nog moord en brand dat er volgend jaar geen scheepsmotor meer verkrijgbaar zou zijn vanwege idiote milieu-eisen van de Europese Unie. Als er al eisen moeten komen, laat ze dan in vredesnaam gelijk zijn aan de Amerikaanse, riep men in koor. Want de grote fabrikanten zouden écht geen motoren gaan bouwen speciaal voor de ‘kleine’ Europese binnenvaart.





Krokodillentranen

Ook deze krant publiceerde dit dreigende geluid en ik kan moeilijk inschatten hoeveel scheepseigenaren we hiermee ongerust hebben gemaakt. Schippers kennende verwacht ik dat ze zich niet van de wijs hebben laten brengen: het is nog geen 2020, het zal zo’n vaart niet lopen.

En inderdaad, 10 maanden voor invoering van de Europese Stage V emissie-eisen maakt marktleider Caterpillar bekend met Stage V-motoren te zullen komen. En dan blijken ook andere bouwers de Europese markt toch niet links te laten liggen. Sterker nog, technisch is het ineens voor de meeste geen probleem. Het waren dus krokodillentranen van de fabrikanten.





Kost dat?

Maar ze hebben wel gelijk dat de certificeringsprocedure van de nieuwe motoren tijdrovend en zeer kostbaar is. Je praat al snel over een investering van 250.000 euro per motortype. En het vervelende is dat uiteindelijk de klanten die rekening altijd betalen. Daar ligt bij veel binnenvaartondernemers de angst.

Wat gaat een Stage V-motor met SCR-katalysator en roetfilter kosten? De meeste fabrikanten zwijgen daar nog over. Een enkeling stelt dat zo’n motor tenminste 70.000 euro duurder is dan de huidige generatie CCR2-motoren. Wie die kosten uitspaart, kan dus concurrerender vervoeren.





CO2-heffing

Op enkele heldhaftige pioniers (en hun klanten) na zullen scheepseigenaren logischerwijs dus zo lang mogelijk niets willen doen aan de uitstoot van hun schip. Er is een externe stimulans nog. Daarom is het idee om een CO2- of uitstootheffing voor grote bedrijven en de industrie in te voeren zo gek nog niet. Dat maakt scheepvaart al meteen veel aantrekkelijker voor het vervoer van goederen, want het schip presteert zelfs nu al ongeëvenaard goed op CO2-gebied.

Maar met een beetje betere vrachtprijs kan het nog heel veel schoner. De mogelijkheden zijn legio: hernieuwbare brandstoffen, batterijen, brandstofcellen. Eigenlijk is klimaatneutraal vooral een kwestie van doen.