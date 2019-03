Antwerpen dompelt zich met nieuwe havenschepen onder in OSD Facebook

De drukte op de Open Scheepvaartdagen (OSD) in de Antwerpse Waagnatie werd door standhouders zaterdagmiddag 30 maart als aangenaam ervaren. De binnenvaartvakbeurs kwam vrijdag wat traag op gang. Veel hoop is er op de zondagmiddag, als gewoonlijk veel schippersgezinnen de laatste beursdag benutten.

Vrijdagnamiddag opende havenschepen Annick De Ridder (wethouder) de jaarlijks weerkerende beurs, waarvan de opbrengst gaat naar de instandhouding van de drie schepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum in het Bonapartedok.

Dr. Roland Van Cleempoel, voorzitter van het museum, betreurde de geringe belangstelling van het stadsbestuur voor het maritiem erfgoed, zeker wat de “iconen” van de binnenvaart betreft. Hij betreurde nog het verlies van de Lauranda, de spits die door het Antwerps stadsbestuur aan de provincie Oost-Vlaanderen, meer bepaald het museum in Baasrode, werd afgestaan. Hij drukte ook de wens uit dat de museumschepen van Rijn- en Binnenvaart in het nieuwe Maritiem Museum van Antwerpen worden geïntegreerd.

Onderdompeling

Voor De Ridder was het de eerste maal dat zij als wethouder in de binnenvaartsfeer van de OSD werd ondergedompeld. Zij wees in haar openingstoespraak op de grote rol die de binnenvaart speelt in de ontwikkeling van de maritieme trafieken en stelde nog verbeteringen van de infrastructuur in het vooruitzicht zoals een nieuwe Royerssluis, wachtplaatsen voor binnenschepen en een betere coördinatie van het binnenvaartverkeer in de haven. Maar over het varend erfgoed, waarop voorzitter Van Cleempoel had gezinspeeld, repte ze met geen woord.

De OSD is op zondag nog open, de toegang is vrij. ( JG