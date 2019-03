Schuttevaer Premium Schuttevaer Motoren: Volvo Penta zet in op hybride en elektrische aandrijvingen Facebook

Beesd 29 maart 2019, 08:00

Volvo Penta zet vol in op de ontwikkeling van hybride en volledig elektrische aandrijfsystemen voor de maritieme- en industriële sector. Doelstelling is om in 2021 elektrische systemen te hebben voor een scala aan land- en maritieme toepassingen.