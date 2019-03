MAN leverde voor de loodstender Luna van het Nederlandse Loodswezen twee dieselmotoren van het type D2862LE469. Deze motoren hebben een vermogen van 1029 kW bij 2100 toeren per minuut. In combinatie met een SCR-katalysator zijn de motoren de lichtste in hun klasse. De motoren hebben volgens MAN door hun common rail-inspuittechniek een zeer gunstig brandstofverbruik en voldoen aan de IMO-Tier III eisen. (Foto MAN Rollo)