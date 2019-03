Schuttevaer Premium Schuttevaer Motoren: Bolier met dual fuel-motor weer actief in baggermarkt Facebook

Dordrecht 28 maart 2019, 10:00

Machinefabriek Bolier is opnieuw actief in de baggermarkt. In de nieuwe sleephopperzuigers van baggeraar Van Oord komen in elk schip twee MaK dual fuel-motoren op LNG te staan. Managing director Gertjan Boer is blij in deze ‘interessante markt’ aan het werk te zijn.