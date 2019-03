@ G.J. van der Vlies



Alles voor het "klimaat" toch collega???

Ik zou me over de kosten maar geen zorgen maken. Als bij de volgende verkiezingen 'links' een meerderheid krijgt (de hemel bewaar me) heb je over 5 jaar toch niks meer te willen. Dan mag je blij zijn dat je nog mag stoken op diesel aan boord en dat je te eten hebt.

Urgenda heeft het gedaan, en zal niet schromen om het nog een keer te doen.



Het investerings klimaat is dan zeker naar de kloten.



Komt nog bij dat de Co2 reductie van stage-V ten opzichte van CCR-0 exact NUL is.



Nox is ook veel minder gevaarlijk dan men wil doen geloven. https://www.ttm.nl/transport/milieu/longartsen-zetten-vraagtekens-bij-nox-en-fijnstofemissie/109523/

Als Nox zo gevaarlijk is als dat men beweerd, dan is een roker na zes weken dood.



En de indoctrinatie gaat gewoon door.



Als de wereld de gestelde doelen van 2015 in Parijs wil halen, dus 95 % reductie van Co2 in 2050, dan moet er vanaf vandaag elke dag 1,5 kerncentrale geopend worden (2,5 keer Borsele per stuk), of 1500 windmolens (2Mw) per dag in gebruik, of 14.000.000 zonnepanelen per dag erbij.

En dat moet de brave burger allemaal geloven/slikken????



Wie roept wanneer die onzin eens tot een halt??????



By the way, in de (ook door NL ondertekende) eind verklaring van de klimaat top van Kopenhagen stond dat het streven van de VN (schrijver van de IPCC rapporten) een wereld regering is, gestoeld op het Marxisme, die boven ALLE regeringen staat van (dus niet meer ) soevereine staten, en het middel heet KLIMAAT. We zijn toen nog gered door de Chinezen.



Geloof mij niet, maar zoek het zelf uit. Zowel Lord Monckton als Theo Wolters melden dit feit tot hun grote schrik op youtube.

Tegenwoordig zijn de eind conclusies niet meer te lezen op de site van de VN.