Papendrecht 25 maart 2019, 14:00

Caterpillar Marine gaat in alle segmenten haar binnenvaartmotoren EU Stage V certificeren. Ze komen vanaf 2020 beschikbaar in vermogens tot 130 kW, vermogens tussen 130 en 300 kW en in vermogens tussen 300 en 1350 kW.