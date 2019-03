Schuttevaer Premium ABC haalt met nabehandeling Stage V Facebook

Twitter

Gent 25 maart 2019, 12:00

Motorenfabrikant ABC in Gent gaat de 6DZC en 8DZC motoren EU Stage V certificeren voor de binnenvaart. Met een nabehandelingssysteem kunnen ze gemakkelijk voldoen aan de emissienormen. Probleem is wel dat er in België en elders nog geen duidelijke certificeringsregelingen zijn.