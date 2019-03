Directeur Arie Koedood in het nieuwe energieneutrale bedrijfsgebouw in Hendrik Ido Ambacht. Met warmtepompen wordt uit 14 bronnen op 150 meter diepte warmte gewonnen voor het verwarmen van het gebouw. Op het dak liggen 300 zonnecellen en in de kantoorruimtes zorgen honderden planten en met mos beklede wanden voor een gezond leefklimaat. Het gebouw is door BREAAM met vier sterren gecertificeerd. (Foto Hans Heynen)