Schuttevaer Premium ‘Plezantste’ binnenvaartbeurs is een vast ijkpunt in het jaar Facebook

Twitter

Email Antwerpen 18 maart 2019, 12:00

De Open Scheepvaartdagen (OSD) in de Waagnatie in Antwerpen behoeven eigenlijk geen reclame, nauwelijks een bekendmaking zelfs. In de wereld van de binnenvaart zijn de OSD een vast gegeven, zoals de tijden van hoog- en laagwater ook een steeds terugkerend fenomeen zijn.