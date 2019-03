Schuttevaer Premium Opinie: Vergroenen of groener lijken Facebook

Dordrecht 14 maart 2019, 09:00

Afgelopen week verscheen het bericht dat ‘Meten aan de Pijp’ (MadP) niet toegepast zou kunnen worden in het vergroeningstraject, omdat de gemeten waarden afwijken van de huidige praktijk. Dit wordt aangegrepen om ‘meten aan de pijp’ niet relevant te verklaren voor het vergroeningstraject. Dat is bijzonder, want het feit dat de initiatiefnemers het sterke vermoeden hebben dat de werkelijkheid behoorlijk afwijkt van de gehanteerde rekenmodellen, is juist de basis van dit initiatief.