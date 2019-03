Schuttevaer Premium ‘Alle schepen zo snel mogelijk uitrusten met elektromotor’ Facebook

Zoetermeer 13 maart 2019, 12:00

De dieselmotor is dood, leve de elektromotor op de schroefas. Dat is in het kort het advies van onderzoeks- en adviesbureau Panteia aan de beleidsmakers in Den Haag. In het rapport 'Op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart per 2050', dat vorige week verscheen, beschrijft Panteia een weg die zou moeten leiden tot een vrijwel emissieloze binnenvaart in 2050.