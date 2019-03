Schuttevaer Premium Biobrandstof voor ‘IKEA-schepen’ uit houtresten en afvalstoffen Facebook

ROTTERDAM 12 maart 2019, 21:16

Meubelfabrikant IKEA, de rederij CMA CGM, het GoodShipping Program en Port of Rotterdam starten 19 maart in Rotterdam een pilot project met biobrandstof verkregen uit houtafval en gebruikt frituurvet. De brandstof is ontwikkeld door GoodFuels dat de nieuwe brandstof drie jaar heeft getest in samenwerking met fabrikanten van scheepsmotoren.