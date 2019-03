Schuttevaer Premium Zwavelarme brandstof blijkt funest voor Pride of Kent Facebook

De gronding van de Britse ferry Pride of Kent in december 2017 is waarschijnlijk mede te wijten aan het gebruik van laagzwavelige brandstof. Dat is de conclusie van de Britse maritieme onderzoeksraad MCA na onderzoek. De ferry raakte in problemen toen het onder stormachtige omstandigheden Calais probeerde uit te varen.