ROTTERDAM 16 februari 2019, 16:00

De Shell-raffinaderij in Rotterdam-Pernis is klaar voor de verwachte groei in de vraag naar schonere scheepsbrandstoffen als op 1 januari 2020 de zwavel-limiet van de IMO van maximaal 0,5% zwavel ingaat.