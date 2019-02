De noodzakelijke vergroening van de binnenvaart wordt geremd door de overheid. Die conclusie trekt Reporter Radio, het onderzoekjournalistiek programma van KRO-NCRV in een kritische terugblik (zondagavond half 8, Radio 1) op de uitzending van november 2017.

In november 2017 maakte Reporter Radio een uitzending over de vergroening van de binnenvaart. Daaruit bleek dat veel eisen onduidelijk waren, er geen rekening gehouden werd met de levensduur van scheepsmotoren, er geen financieringsfonds is en een methode die vanuit de sector zelf kwam om uitstooteisen te meten (' meten aan de pijp ') geen steun kreeg.

Naar aanleiding van die uitzending diende D66 Tweede Kamerlid Sienot een motie in die met meerderheid van stemmen werd aangenomen. Maar een jaar later blijkt dat er niets van die motie terecht is gekomen. In de terugblik, die na de uitzending zondagavond vanaf 19:30 uur op Radio 1 ook online te beluisteren is, wordt gesproken met Hans Hulsker (PTC), Sunniva Fluitsma (ASV), Erwin Tijssen (Koninklijke BLN-Schuttevaer) en Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66). ( DvdM