De Eco Flettner-rotor aan boord van het vrachtschip Fehn Pollux levert meer rendement dan vooraf was berekend. Dat blijkt nu het 90 meter lange en 4200 ton metende schip een halfjaar onderweg is. Tijdens de reis worden constant gegevens verzameld waaruit het hoge rendement van de 18 meter hoge rotor blijkt.

‘Rotor kan meer vermogen leveren dan hoofdmotor’

Zeker 10% besparing op brandstofverbruik

Bij het verzamelen van de data speelt professor Michael Vahs van de Hochschule Emden/Leer een belangrijke rol. Samen met studenten van de hogeschool heeft hij de registratie-apparatuur ontwikkeld. Hij zegt: ‘Bij optimale omstandigheden levert dit prototype meer voortstuwing dan de hoofdmotor. De waardes liggen belangrijk boven de theoretische waardes die we hadden berekend.’

Voor het meet- en regelsysteem dat speciaal voor het lopende project is ontwikkeld is inmiddels patent aangevraagd. ‘Hiermee is het voor het eerst mogelijk de werkelijke aandrijfwaardes vast te stellen’, aldus Vahs, ‘en is sprake van een continue stroom informatie die zowel op de universiteit als aan boord wordt verwerkt. Hoe langer de testfase duurt, hoe nauwkeuriger de waardes worden. We kunnen in elk geval stellen dat de rotor een behoorlijke structurele bijdrage aan brandstofbesparing levert. En hoewel we na een jaar varen pas definitief de stand opmaken, durf ik wel te stellen dat de investering in slechts enkele jaren kan worden terugverdiend.’





Minder uitstoot

Uiteraard is men ook bij de rederij Fehn Ship Management in Leer dik tevreden over de eerste resultaten. ‘Natuurlijk, de optimale prestatie levert de rotor maar gedurende heel korte tijden’, zegt manager marketing en communicatie Jan Kaymer. ‘Maar al met al komen we tot een brandstofbesparing van tenminste 10%. En iedereen weet dat de brandstofkosten een belangrijk deel uitmaken van de exploitatiekosten van het schip. En niet alleen dringt de rotor die kosten terug, ook de uitstoot van uitlaatgassen wordt teruggedrongen.’

Kaymer: ‘Het is dat op dit type schip de ruimte ontbreekt, maar het mag duidelijk zijn dat een tweede rotor zich ook snel terugverdient. Hier kan het niet, omdat het plaatsen van een rotor een deel van de dek- en laadruimte in beslag neemt. Dat is qua vrachtcapaciteit te inefficiënt. Bij een langer schip komt het omslagpunt snel dichterbij.’

Het project Fehn Pollux werd mede gefinancierd door de Europese Unie en gecoördineerd door het Maritimes Kompetenzzentrum in Leer.