De Coral Methane van Anthony Veder heeft op de rede van Tenerife de Aidaonova voor de eerste keer gebunkerd. De Aidanova is het eerste cruiseschip ter wereld dat volledig op LNG draait, voor de Coral Methane was het de eerste levering sinds de ombouw van ethyleen/LNG tanker naar LNG bunkerschip.

De ombouw van de Coral Methane nam een jaar in beslag en werd uitgevoerd in samenwerking met Shell. De in 2009 gebouwde tanks hebben een inhoud van 7500 m3, de brandstoftanks van de Aidanov kunnen 3350 m3 hebben. Het schip kan met volle tanks twee weken varen, doet trips van een week langs diverse Canarische eilanden en is zodoende altijd in de buurt voor een bunkerschip.