Terwijl de binnenvaart naarstig bezig is te zoeken naar mogelijkheden om de vloot te vergroenen en verduurzamen zit de concurrentie niet stil. Ik heb het dan over het wegvervoer. In de binnenvaart is dieselelektrisch varen voorlopig de state-of-the-art waar het gaat om het omlaag brengen van het verbruik en de emissies. Het eerste volledig elektrisch varende binnenschip bestaat voorlopig alleen nog op papier.

Het wegvervoer haalde de binnenvaart de laatste jaren al pijlsnel in met schonere dieselmotoren. Nu wordt de volgende stap gezet: de eerste zware elektrische truck in Nederland gaat commercieel de weg op. Supermarktketen Jumbo in Veghel maakte 18 december bekend een elektrische trekker te gaan inzetten voor de belevering van haar winkelfilialen. Het project is een samenwerking tussen drie Brabantse bedrijven.

De trekker die de opleggers van Jumbo gaat trekken is een DAF CF Electric VDL E-power. De naam klinkt in elk geval als een klok. Deze truck is ontwikkeld door DAF in Eindhoven in samenwerking met de VDL-groep, ook in Eindhoven, dat technisch gezien de hoofdrol lijkt te spelen in het project. De CF Electric is gebaseerd op een normale DAF CF-trekker en wordt bij VDL van een elektrische aandrijflijn voorzien.

100 kilometer

Voor de liefhebbers: 'Het hart van deze intelligente aandrijflijn bestaat uit een elektromotor van 210 kW, die gevoed wordt door een lithium-ion accupakket met een huidige totale capaciteit van 170 kWh. De CF Electric heeft een actieradius van ongeveer 100 kilometer, waardoor hij geschikt is voor het vervoer van hoge volumes binnen de stedelijke distributie. Snelladen van de accu’s kan in 30 minuten gebeuren en het volledig opladen in slechts anderhalf uur.'

Dat klinkt als mooie cijfers, maar het belangrijkste getal valt nog tegen. Dat is de actieradius, die met 100 kilometer behoorlijk beperkt is. Jumbo kan er voorlopig vooral 'rondjes om de kerk' mee rijden, of er moeten laadpunten bij de filialen komen.

Containervervoer

Met de beperkte actieradius is de CF Electric op langere afstanden nog zeker geen concurrent voor de binnenvaart. Een retourtje naar Duisburg, Mannheim of Bazel zit er niet in voor deze truck. Toch moeten schippers die de toekomst niet vrezen zich maar eens goed op hun hoofd krabben, bij voorkeur op een lang en recht eind. Zeker voor de kleine containervaart zou de elektrische vrachtwagen de markt kunnen gaan verpesten. Tenslotte eisen klanten steeds vaker groen vervoer, of dat nou uit marketingoverwegingen is of uit oprechte zorg voor ons leefmilieu.

Schaalvoordeel

Mocht Jumbobaas Frits van Eerd de trekker een paar dagen willen uitlenen dan zal blijken dat vanaf de Maasvlakte al zo ongeveer heel Zuid-Holland en een deel van West-Brabant bereikbaar is. Met een laadstation op zowel de haven- als de inlandterminal vormt dat een 100% uitstootvrije containershuttle - per vrachtwagen. Gebrek aan laadvermogen voor zware containers, hoor ik u denken? Met een totaal toegestaan gewicht van 40 ton blijft er minus het eigen gewicht van de DAF CF Electric (9700 kilo) en de trailer tegen de 25 ton aan laadvermogen over.

DAF en VDL zeggen de proef bij Jumbo te zien als een praktijktest om het voertuig verder te ontwikkelen. Daarbij zal ongetwijfeld hard worden gewerkt aan vergroting van de actieradius. Uiteraard telt het schaalvoordeel van de binnenvaart nog steeds. Maar het kan geen kwaad de snelle ontwikkeling op de weg met argusogen te bezien. Voor wie niet oplet is de toekomst er sneller dan verwacht.