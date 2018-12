Schuttevaer Premium Eerste snelloper Wärtsilä Facebook

NEW ORLEANS 19 december 2018, 10:00

Wärtsilä heeft op de International Workboat Show in New Orleans een compacte high-speed motor gepresenteerd, de Wärtsilä 14 (W14). Het is voor het eerst dat het in langzaamlopers en medium speed-motoren gespecialiseerde Wärtsilä een snelloper op de markt brengt. De motor is ontwikkeld in een samenwerking met Liebherr.