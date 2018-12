Hiep hiep hoera we hebben weer een wiel.



dit soort systemen bestaan minstens 10 a 15jaar.



Vaar zelf al vier jaar met zo'n systeem. Met 43,2 kw aan accu's, 9,6 kw dc generator met viertraps regeling en omvormers in drie fase configuratie (dus gewoon drie fase 380 volt uit de accu) met een piekvermogen van 27 Kva.

Dat alles op 24 volt dus zo (zonder verlies door op of neer om te vormen) op elk (binnen) schip toe te passen.

accu's van LifeLine (ontwikkeld voor de USA army)

dynamo van Delstar (Canadees) borstel loos hoog rendement en kan continu die 9,6 kw leveren.

viertraps regelaar van Sterling Power (Engels)

Omvormers van Studer (Zwitsers)

Dit zit allemaal in de hogere prijsklasse en is een duizend of 8 a 9 goedkoper als bij Damen, En dan ook nog veel meer accu capaciteit en piek vermogen hebben.



Dus het innovatieve zit hem denk ik in de duurdere prijs ppffffffffff