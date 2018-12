Voorafgaand aan het Algemeen overleg Maritiem in de Tweede Kamer bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (paarsrode jas) donderdag 6 december een bezoek aan containerschip Gouwenaar II bij het Alpherium in Alphen aan den Rijn en het motorvrachtschip Baby Tonga van de familie Cevat, die veevoer loste bij coöperatie De Samenwerking in Hekendorp. (Twitterfoto’s)