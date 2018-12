Harmonisering?

De technische eisen zijn naar het ES-TRIN verhuisd en in het CESNI geharmoniseerd.ES-TRIN is op zich zelf NIET BINDEND.

Voor de toepassing KUNNEN de CCR,de Europese Unie,andere internationale organisaties en de lidstaten van de CCR of van de EU naar deze standaarden VERWIJZEN.

Dit staat letterlijk op de CESNI site wat openbaar is in te zien, er sta dus geen enkele sanctie op hoe de landen hun schepen keuren.

Kwam door verkoop van schip erachter dat zoals relingen en geluidseisen helemaal niet worden gekeurd door expert SUK.Deze worden door het Berufsgenosseschaft afgenomen als men met personeel vaar.