Schuttevaer Premium Vermiste Argentijnse onderzeeboot ligt in diep ravijn Facebook

Twitter

Email MAR DEL PLATA 22 november 2018, 15:00

Precies een jaar na de plotselinge verdwijning op de Atlantische Oceaan van de Argentijnse onderzeeboot A.R.A. San Juan is het wrak gelokaliseerd. Het ligt in een diep ravijn in de zeebodem op 600 kilometer ten oosten van Comodoro Rivadavia.