Sneek 16 november 2018, 13:00

Lankhorst Ropes uit Sneek heeft een tros op de markt gebracht die die in het donker oplicht. In de mantel meegevlochten fosforescerende stroken zorgen voor een ‘glow in the dark'-effect.