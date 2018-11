Schuttevaer Premium Mierenzuur wellicht alternatief voor waterstof Facebook

Helmond 12 november 2018, 11:00

Elektrische voortstuwing is een veelbelovend concept voor de binnenvaart. Schoon en stil. Dat kan in de toekomst bijvoorbeeld met op waterstof werkende brandstofcellen. Maar waterstof is explosief en lastig op te slaan en te vervoeren. Mierenzuur is dat niet en zou een alternatief kunnen zijn. Voor gebruik in combinatie met brandstofcellen, of mogelijk ook in verbrandingsmotoren.