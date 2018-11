#MAG18 - Maritime Awards Gala hoogtepunt Maritime Week Facebook

Het Maritime Awards Gala, maandag 12 november in Taets Art and Event Park aan het Noordzeekanaal in Amsterdam, is het hoogtepunt van de jaarlijkse ‘Maritime Week'. Het netwerkevenement trekt jaarlijks meer dan 800 geïnteresseerden en belanghebbenden uit de top van het maritieme bedrijfsleven.

1 / 1 Aan het galadiner verschijnt niemand in zijn gewone kloffie. ‘Black tie' is het voorgeschreven galakostuum. Het is een van de belangrijkste netwerkbijeenkomsten van het maritieme jaar. Niet in de laatste plaats vanwege de intussen beroemde vijf prijzen die er te verdienen zijn. (Foto Maritime Awards Gala) Aan het galadiner verschijnt niemand in zijn gewone kloffie. ‘Black tie' is het voorgeschreven galakostuum. Het is een van de belangrijkste netwerkbijeenkomsten van het maritieme jaar. Niet in de laatste plaats vanwege de intussen beroemde vijf prijzen die er te verdienen zijn. (Foto Maritime Awards Gala)

Op de 13de editie van het Maritime Awards Gala (#MAG18) zijn vijf prijzen te verdienen. De belangrijkste daarvan zijn de Schip van het Jaar-prijs van de Koninklijke Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Shipping Award van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). Daarnaast reikt Netherlands Maritime Technlogy (NMT) de Maritime Innovation Award uit voor een bijzonder innovatieve vinding, en de Koninklijke Marine maakt de winnaar bekend van RNLN Van Hengel-Spenglerprijs voor studenten die baanbrekend maritiem studiewerk verrichten. Tot slot is er de Maritime Designer Award, voor jonge ontwerpers die uitblinken met een uitzonderlijke bevinding of ontwerp.

Schuttevaer presenteert de genomineerden en laat de jury's beknopt aan het woord over de onderscheidende producten en prestaties van de genomineerden. Vanaf maandagavond, zodra ze op het gala bekend zijn gemaakt, worden de winnaars ook op de site gepresenteerd.

Maritime Week

De Maritime Week is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin alle facetten van de maritieme sector in de schijnwerpers worden gezet. De Maritime Week van 10 t/m 17 november staat in het teken van kennisdeling én ervaren welke opleidings- en carrièremogelijkheden de sector te bieden heeft. De week laat zien hoe interessant de sector is, en dat de maritieme sector een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt.

Steevast organiseert de sector een breed scala aan activiteiten voor jongeren, maritieme bedrijven, overheid, politiek en het grote publiek. De aftrap werd vrijdagavond gegeven bij het MARIN in Wageningen met de spectaculaire presentatie van het nieuw te bouwen marineschip Zr.Ms. Den Helder.