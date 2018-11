#MAG18 - Maritime Designer Award (video) Facebook

De vijfde prijs van het Maritime Awards Gala, maandag 12 november in Amsterdam, is de Maritime Designer Award, bestemd voor een jonge ontwerper die zich heeft onderscheiden met een bijzonder scheepsontwerp of deelontwerp. Bekijk hier de genomineerden.

Genomineerd zijn die jaar Gijsbert van Marrewijk en Roy de Winter. De eerste heeft voor zijn onderzoeks- en ontwikkeltraject ‘Solar Boat Single Track Hydrofoil een nieuw systeem voor de aansturing van T-foils ontwikkeld en getest.

De Winter heeft een aantoonbare versnelling van het scheepsontwerptraject gerealiseerd met de ‘Accepted Concept Design'-methodiek.

De winnaar ontvangt een geldprijs van 1000 euro.