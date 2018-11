#MAG18 - Maritime Innovation Award 2018 (video) Facebook

AMSTERDAM 11 november 2018, 17:39

Uit een recordaantal van 26 inzendingen selecteerde de jury van de jaarlijkse Maritime Innovation Award er drie: Mampaey Offshore Industries met hun Intelligent Dock Locking System, Veth Propulsion met de Veth Integrated L-drive en Fleet Cleaner met hun Fleet Cleaner. Op het 13e Maritime Awards Gala in Amsterdam wordt maandag 12 november de winnaar bekend. Lees de beschrijvingen en bekijk de nominaties in actie.

DLS

Het Intelligent Dock Locking System van Mampaey Offshore Industries is een automatisch magnetisch afmeersysteem. Dit maakt snellere en veiligere afmeerprocedures mogelijk.

Het is flexibel en modulair en kan worden gebruikt op schepen, terminals en havens. De jury roemt de echt maritieme innovatie, de praktische toepasbaarheid en manier waarop dit systeem de veiligheid aan boord vergroot.

Veth L-drive

De Veth Integrated L-drive van Veth Propulsion is een extreem compacte roerpropeller met een geïntegreerde permanent-magneetmotor. Deze 360 graden bestuurbare voortstuwingsinstallatie is geluidsarm en heeft een hoog rendement.

Dit systeem is ruimtebesparend en voorbereid op de toekomst van elektrisch varen. De jury is onder de indruk van het goede ontwerp, de brede toepasbaarheid en de manier waarop is ingespeeld op de marktvraag.

Fleetcleaner

Fleet Cleaner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in de haven met een zelfontwikkelde robot, zodat rederijen 5-10% brandstof kunnen besparen en er geen down-time is.

De lastige omgeving waarin het systeem opereert, de operationele en milieutechnische verbetering ten opzichte van het huidige proces met duikers en de manier waarop het systeem als dienst in de markt wordt gezet, zijn volgens de jury indrukwekkend.