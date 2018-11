#MAG18 - KNVTS Schip van het Jaar-prijs 2018 (video) Facebook

Op het 13e Maritime Awards Gala van maandag 12 november zijn drie schepen genomineerd voor de Schip van het Jaarprijs 2018 van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied: het patrouillevaartuig RPA 8, de sleephopperzuiger Scheldt River en de RSD Tug Innovation. Lees hier de beschrijvingen en bekijk de schepen in actie.

Patrouillevaartuig RPA 8 is schoon, stil en snel

Scheepswerf Gebr. Kooiman bouwde het nieuwe patrouillevaartuig RPA 8 voor Havenbedrijf Rotterdam. Het schip is ontworpen om op duurzame wijze havenmeestertaken te kunnen uitvoeren. Meestal vaart het schip op lage patrouillesnelheid. Maar bij calamiteiten moet het schip op hoge snelheid kunnen opereren. Daarbij dient het schip schoon en zuinig te varen en zon min mogelijk golfoverlast te veroorzaken.

Het schip is ontworpen in dialoog met de opdrachtgever. De rompvorm is ontwikkeld door Van Oossanen Naval Architects. Het voortstuwingsysteem is in samenwerking met Hybrid Ship Propulsion (HSP), een onderdeel van Holland Ship Electric, tot stand gekomen. Zowel de romp als het aandrijfsysteem is op innovatieve wijze geoptimaliseerd voor het hierboven beschreven profiel. Het Havenbedrijf zelf is met een werkgroep zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling en inrichting van het vaartuig. Het eindresultaat is een inspectievaartuig dat past in het streven van het Havenbedrijf naar een duurzame haven.

Rompvorm

De door Van Oossanen ontwikkelde Fast Displacement Hull bleek voor Kooiman het geschikte uitgangspunt te zijn, mede omdat de prestaties van deze rompvorm, bij hogere snelheid, niet zijn gebaseerd op het ontwikkelen van hydrodynamische lift. Hierdoor kon ook bij de lagere en middel-snelheden een goed resultaat worden bereikt. De rompvorm heeft een kleine spiegel-indompeling en maakt weinig golven. Tijdens een testprogramma bij het Marin zijn de prestaties verder geoptimaliseerd door toepassing van een Hull Vane. Naast de speciale rompvorm en de Hull Vane, kon een aanzienlijke gewichtsbesparing worden gerealiseerd door toepassing van een in aluminium uitgevoerd casco.

Hybride

Door het Havenbedrijf werd een zogenaamd ‘parallel hybride bedrijf' voorgesteld. Dit wil zeggen dat de twee voortstuwingstreinen elkaar elektrisch kunnen overnemen.

Bij de ene aandrijflijn wordt de diesel uitgeschakeld, waarbij de andere aandrijflijn de schroef blijft aandrijven van de aandrijflijn waarvan de diesel is uitgeschakeld. Dit gebeurt dan elektrisch. Het systeem is specifiek voor dit schip ontworpen en ontwikkeld door HSP.

Er is slechts een dieselmotor nodig voor het varen op kruissnelheid, want de benodigde elektrische energie wordt door de schroefasgenerator opgewekt. Er kan worden gevaren zonder hulpgenerator of andere manier van energieopwekking voor het volledige hulpbedrijf, inclusief boegschroef. Het systeem is volledig redundant opgezet. De bemanning kan zelf de primaire motor kiezen, wat gunstig is voor de draaiurenverdeling van de dieselmotoren.

Van voor naar achter bestaat de voortstuwingstrein uit een moderne common rail-motor van MAN (type 2676, 382 kW), een tandwielkast van Mekanord (200 HSC), een watergesmeerde CPP-installatie van Helseth, met om de schroefas een permanent-magneetmotor met holle as van Oswald (175 kW). Naast bovenstaande mechanische componenten bestaat het voortstuwingsysteem uit twee frequentie-drives die de permanent- magneetmotoren aansturen, een DC grid, een microgrid en een hybride PLC.

In hybride bedrijf wordt een van de twee diesels uitgeschakeld en in de tandwielkast losgekoppeld van de as. De nog draaiende diesel moet nu vermogen leveren voor de beide schroeven. Deze diesel drijft via de as de schroef aan (dieseldirect) en de gekoppelde permanent-magneetmotor, die dan als dynamo werkt.

Schoon en stil

Om aan de Stage V-eisen voor roet en fijnstof te voldoen leverde Multronic een nabehandelingpakket voor de uitlaatgassen. Om de roetdeeltjes op te vangen is een DPF (diesel particulate filter) geplaatst. Een installatie voor SCR (selectieve katalytische reductie) zorgt voor reductie van de NOx-uitstoot. De combinatie van de lage uitstoot die hoort bij het hybride bedrijf en de uitlaatgassennabehandeling, maken dat de uitstoot ruimschoots voldoet aan de eisen van Stage V.

De aandacht voor de ergonomie van de stuurhut, accommodatie en buitendek is van de hand van ErgoS. De luchtgeveerde dekhuizen, zwevende betimmering en de flexibele opstelling van de hoofdmotoren en tandwielkasten, zijn uitgevoerd naar een ontwerp van Rubber Design.

Het resultaat is een ongekend efficiënt, schoon en stil schip. Met deze oplevering geeft de Kooiman Marine Group aan voorop te lopen in haar vakgebied. Met dit schip kan het Havenbedrijf haar taken op duurzame wijze uitvoeren.

IHC heeft LNG-primeur met sleephopper Scheldt River

De 7950 m3 sleephopperzuiger Scheldt River werd ontworpen en gebouwd bij Royal IHC en 25 september 2017 aan de Belgische maritieme aannemer DEME overgedragen. De Scheldt River en de kleinere, door Royal IHC ongeveer gelijktijdig voor DEME gebouwde, Minerva zijn de eerste dual-fuel sleephopperzuigers ter wereld die op LNG kunnen opereren. Behalve op LNG kan het schip ook draaien op laagzwavelige MDO.

Met deze schepen heeft DEME, ondanks de hogere investeringskosten, een duidelijke keuze gemaakt voor LNG als primaire brandstof om daarmee de komende jaren te kunnen voldoen aan de strengste regelgeving, respectievelijk aan aanvullende eisen van opdrachtgevers op het vlak van uitlaatgasemissies. Hierbij verwacht DEME dat de investering snel kan worden terugverdiend door relatief lage brandstofkosten en hogere efficiency van het totale scheepsconcept.

DEME en Royal IHC zetten met deze in onderlinge samenwerking tot stand gekomen generatie schepen dan ook de nieuwe standaard voor wat betreft milieuprestaties en spelen hiermee een toonaangevende rol in deze ontwikkelingen.

Minder uitstoot

Het gebruik van LNG brengt aanzienlijke emissiereducties met zich mee. Ook de voor methaanslip gecorrigeerde CO2-uitstoot is 10-20% lager. In veel gevallen blijkt LNG daardoor uit milieuoogpunt een aantrekkelijke keuze voor de scheepvaart. Voor baggerschepen is dat echter niet zonder meer vanzelfsprekend, omdat bij het baggerproces grote en plotselinge variaties in motorbelasting optreden, waar dual-fuel motoren op LNG eigenlijk niet tegen zijn opgewassen. Dit probleem is op de Scheldt River op bijzonder slimme wijze ondervangen door twee innovaties, namelijk een hybride pompaandrijving in combinatie met een verbeterd motormanagement. In extreme gevallen kan daarnaast ook zeer snel op MDO worden overgeschakeld, waarmee het dan voldoet aan de huidige milieueisen.

Motoren

Wat maakt de Scheldt River tot een ‘Slim schip'? De zandpomp wordt via een drietraps tandwielkast op hybride wijze zowel dieseldirect, vanuit de bakboordmotor, als dieselelektrisch, vanuit de stuurboordmotor, via het boordnet aangedreven. Hiermee worden belastingvariaties uit het baggerproces over twee motoren verdeeld, waarmee deze praktisch altijd binnen de voor LNG-bedrijf kritische grenzen blijven. Overigens maakt de drietraps tandwielkast de zandpompaandrijving voor zowel sleepzuigen, rainbowen, als walpersen geschikt.

In aanvulling hierop is de leverancier van de twee dual-fuel hoofdmotoren, Wärtsilä, er op innovatieve wijze in geslaagd het LNG-motormanagement beter geschikt te maken voor vermogenswisselingen. Overigens zij nog vermeld dat Wärtsilä, naast de hoofdmotoren, ook alle belangrijke onderdelen van de LNG-installatie leverde, waaronder de 630 m3 grote LNG-tank.

De beide variabele spoedschroeven worden aangedreven via een zowel automatisch als handmatig schakelbare door IHC-gepatenteerde tweetoeren tandwielkast, waardoor zowel de motoren als de schroeven altijd in het meest optimale rendementsgebied worden belast. Dit resulteert in een brandstofbesparing van circa 10 tot 15%.

Kunstmatige Intelligentie

De Scheldt River is voorzien van de, voor DEME gebruikelijke, maar weer verder verbeterde IHC-eenmansbrugbediening, waarin zowel de vaar- als baggerfuncties worden gecombineerd. Dit impliceert een hoge mate van automatisering. Hierbij zorgt het verbeterde IHC DP-DT Systeem voor zeer nauwkeurige positionering, zowel sleepzuigend van de sleepkop, als rainbowend of walpersend via een drijvende leiding vanaf de boeg. De hoge mate van automatisering van het baggerproces garandeert daarbij ook een uit nautisch oogpunt zeer veilige operatie.

Om de performance van het baggersysteem, juist ook uit milieuoogpunt, te optimaliseren en het brandstofverbruik tijdens baggeren te minimaliseren is de recent ontwikkelde ECO-automatisering toegepast. In de kern bestaat dit uit een gecombineerd automatiseringspakket van ‘Trailspeed Control' (TSC), ‘Automatic Visor Control' (AVC) en ‘Eco Pump Control' (EPC), die onder een Kunstmatige Intelligentie-paraplu samenwerken. Dit resulteert sleepzuigend in de productie van baggermengsels van hoge dichtheid die met zo laag mogelijke snelheid in de hopper terechtkomen, waar deze bezinken met zo klein mogelijke overvloeiverliezen en daarmee ook zo min mogelijk vertroebeling van het oppervlaktewater veroorzaken.

Verdere efficiency wordt, met name vrijvarend, bereikt door een met behulp van CFD verder geoptimaliseerd twin-gondola achterschip; dit mede met het oog op de plaatsing van een 450 KW hekschroef in de daarvoor verbrede scheg. Ook is de werking van de beide boegschroeven verbeterd door innovatieve vleugelvormige openingen toe te passen.

Veel oplossingen

Een ander economisch voordeel wordt behaald uit een verlenging van de periode tussen de dokbeurten van vijf naar circa 7,5 jaar. Dit is bereikt door diverse maatregelen, waaronder een robuuster ontwerp van onderdelen in de draaiende werktuigen. Ook is het schip een in-water-survey-notatie toegekend. Om dit alles mogelijk te maken is eerst wel nog een belangrijke innovatie gerealiseerd, namelijk dat de bodemdeurafdichtingen kunnen worden verwisseld terwijl het schip in het water ligt.

Tot slot merken we op dat er tijdens het ontwerp en de bouw nog diverse andere, met de eerste introductie van LNG in een sleephopperzuiger samenhangende nieuwe uitdagingen met betrekking tot veiligheid, duurzaamheid en economie, in goede samenwerking tussen de opdrachtgever DEME, Royal IHC en zijn diverse toeleveranciers, en, niet te vergeten, de klasse (BV) zijn opgelost.

Damen RSD Tug Innovation gaat verder dan ASD Tug

De RSD Tug 2513 Twin Fin Innovation van Damen Shipyards is een nieuw ontworpen havensleepboot met een compacte brede romp met hoog vrijboord en daarmee een grote stabiliteit. Voor een voorspelbaar en stabiel vaargedrag is de romp voorzien van twee hoge-aspectvinnen (in plaats van de gebruikelijke scheg midscheeps). RSD staat voor Reversed Stern Drive, de tug is als het ware voorzien van twee boegen met dezelfde hoogte en kan daardoor zowel als voor- als achtersleepboot optimaal en veilig opereren.



Damen Shipyards heeft meer dan vier jaar aan de ontwikkeling van het schip gewerkt, samen met diverse kennisinstituten en gebruikers. De doelstelling was om een veiligere, duurzame en efficiënte standaard neer te zetten, passend bij de behoefte om steeds grotere (container)schepen veilig naar binnen te begeleiden. Dit vereist een groot geïnstalleerd vermogen (4480 kW) en hoge bollard pull (vooruit 75 ton, achteruit 70 ton), terwijl de afmetingen en diepgang beperkt blijven om in nauwe ruimtes en ondiep water te kunnen opereren.

Er is bij de ontwikkeling gebruikgemaakt van EU-subsidie (Horizon 2020 project Lean Ships) en Nederlandse subsidie in het kader van WBSO.

Behalve het ontwerp en optimalisatie van de romp, de twee scheggen, de twee boegen en het hoge vrijboord, zijn de volgende aspecten van belang: in het ontwerp is rekening gehouden met nieuwe stabiliteitseisen voor sleepboten die (waarschijnlijk) in 2020 van kracht worden; de romp is zo ontworpen dat ballastwater in alle beladingscondities overbodig is en het schip is uitgerust met remote monitoring, waardoor belangrijke parameters vanaf de wal kunnen worden gevolgd.

Veiligheid

De remote monitoring draagt bij aan een veilige tweemans vaart in havens waar dat is toegestaan. Vereist onderhoud kan daardoor worden voorspeld en op termijn kunnen planning van sleepoperaties worden geoptimaliseerd.

De brug is ontworpen met als doel een optimaal zicht rondom te hebben. De ramen van de opbouw en brug zijn voorzien van safety glass (twee lagen glas met folie ertussen) zodat in geval van breuk het risico op rondvliegend glas wordt geminimaliseerd. Er is veel aandacht besteed aan de human-machine interface, waardoor de bemanning zich geheel kan concentreren op de sleepoperatie. De bemanning wordt door middel van een Electronic Stability Protection System gewaarschuwd wanneer stabiliteitsgrenzen in zicht komen.

Opvolger ASD

Het schip is bovendien voorzien van een obstakelvrij werkdek zonder niveauverschillen, waardoor struikelen, uitglijden en stoten tijdens werkzaamheden op het dek zoveel mogelijk worden voorkomen. Het werkdek is voorzien van een standaard verschansing van 1,10 meter hoog.

De opbouw is door middel van een gelijmde verbinding en een kunststof laag flexibel aan de romp bevestigd. Dit resulteert in een laag geluids- en trillingsniveau en daarmee voldoet het schip ruim aan comforteisen op dit gebied.

Het ontwerp van de RSD Tug 2513 kan worden gezien als een voortzetting en verbetering van tractor-tug, lang geleden ontwikkeld door Voith-Schneider en later geadopteerd door Schottel met azimuthing thrusters. Met dit concept wordt een stap voorwaarts gezet ten opzichte van de Azimuth Stern Drive (ASD) tug.

De RSD Tug 2513 is ontwikkeld in Nederland, getest bij Marin, gebouwd bij Damen Shipyards Galati en in april 2018 opgeleverd aan Damen Marine Services. Er zijn momenteel zes sleepboten van dit type in aanbouw.