Deze op SMM getoonde contraroterende Veth Integrated L-drive roerpropeller is van het type VL-550i. De roerpropeller heeft een vier- en een zevenblads schroef. De voorste propeller is groter en heeft een kleinere spoed dan de achterste. De compacte permanent-magneet elektromotor is watergekoeld en heeft geïsoleerde lagers. (Foto Hans Heynen)