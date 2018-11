Schuttevaer Premium Overschakeling op alternatieve brandstoffen onontkoombaar Facebook

Twitter

Email HAMBURG 2 november 2018, 13:00

De CO2-emissies van de scheepvaart moeten omlaag. Ze moeten in 2030 40% en in 2050 50% lager liggen dan in 2008. Dat lukt alleen als snel wordt overgestapt op niet-fossiele alternatieve brandstoffen en energiedragers met een CO2-neutrale of CO2-arme voetafdruk.