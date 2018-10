Schuttevaer Premium Wachten op speler die markt robotschepen openbreekt Facebook

ROTTERDAM 19 oktober 2018

Er is nog veel voor nodig om schepen geheel autonoom over de wereldzee├źn of binnenwateren te laten varen. De eerste kleine schepen zijn in aantocht, maar voor de grotere schepen duurt het nog zeker 10 en wellicht 30 jaar voordat het zover is. De techniek is al wel beschikbaar, maar de grote rederijen zien er voorlopig geen sluitende business-case voor en zijn amper bezig met autonoom varen.