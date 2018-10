Opinie: Motorenindustrie moet initiatief tonen Facebook

Liggen we als verbrandingsmotorindustrie te slapen? Worden we straks in paniek wakker als de overheid met nieuwe emissie-eisen komt? Roepen we dan met z'n allen dat het niet kan? Laten we reëel zijn. Als overheden de afgelopen 20 jaar geen wetgeving over emissies hadden opgesteld, dan zaten we nog steeds met vieze rokende dieselmotoren.

Door Michel Voorwinde, directeur van de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV)

Wat heeft het de industrie opgeleverd, deze weinig vooruitstrevende houding? Nou een belangrijke verdienste is een verslechterde publieke opinie. Uiteraard heeft ‘dieselgate' daar weinig goeds aan bijgedragen, maar ook dat kwam van de motoren-industrie. Volgens de publieke opinie is de verbrandingsmotor intussen een van de belangrijke veroorzakers van de klimaatverandering. Het gevolg daarvan is dat alle informatie vanuit de industrie buitengewoon sceptisch wordt bekeken. Het vertrouwen van het publiek is weg. Hebben we dit aan onszelf te danken? Had dit anders gekund?

Niet gebeurd

Op de eerste vraag is lastig een antwoord te geven. Dan moeten we naar de topbestuurders kijken. Misschien hebben zij gekozen voor winstgevendheid op de korte termijn. Maar dat blijft gissen. De tweede vraag is een stuk eenvoudiger te beantwoorden. Ja, dat had anders gekund! Op het moment dat duidelijk werd dat CO2 een belangrijke veroorzaker is van wereldwijde klimaatverandering, had de industrie zichzelf kunnen reguleren. Toen duidelijk werd dat fijnstof en stikstofoxiden de gezondheid van mensen aantasten ook. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Want de overheid schrijft het niet voor en waarom zullen wij dan moeilijk doen?

Grote kans

Wat nu? Blijft de industrie slapen? Of is er nog ruimte om het beleid te veranderen. En hoe zou dat dan moeten? De emissiewetgeving is inmiddels in beton gegoten. Voor de non-road-mobile-machinery moet deze nog ingaan. Voor de weg is deze al een paar jaar oud. De wetgeving geeft hier duidelijk aan hoeveel roet en stikstofoxide mag worden uitgestoten. Maar hoe zit het dan met CO2? Daar is nog geen wetgeving voor.

De contouren van het Europese beleid zijn nu geschetst. In 2030 moet er 49% minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990. Hoe? Dat is nog volstrekt onduidelijk. Daar ligt de grote kans voor de motorenindustrie om zichzelf te bewijzen. Kom als Europese industrie met plannen waaraan uitdagende doelen zijn gekoppeld. Inclusief penalty's als deze doelen niet worden gehaald. Dan zorg je dat je als industrie je verantwoordelijkheid neemt en je aan de maatschappelijke wens voldoet.

Nog belangrijker is dat iedereen kan zien dat je de verantwoordelijkheid die je als industrie voelt erg serieus neemt en je kunt als industrie een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat is pas een mooi doel!