Innovation Expo bij RDM trekt 6000 bezoekers Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 5 oktober 2018, 14:00

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voer donderdag 4 oktober mee op de op afstand bestuurde sleepboot van Kotug tijdens de Innovation Expo 2018. De kapitein van het schip bestuurde het vaartuig vanaf de wal. Het schip was één van de 200 nieuwe uitvindingen die tijdens IE2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam te zien waren. Meer dan 6.000 nationale en internationale bezoekers bezochten de Innovation Expo.

1 / 1 Minister Van Nieuwenhuizen in de stuurstoel op het walstation; even later voer ze mee op de op afstand bestuurde sleepboot van Kotug tijdens de drukbezochte Innovation Expo 2018. (Foto NML / Erik Jansen) Minister Van Nieuwenhuizen in de stuurstoel op het walstation; even later voer ze mee op de op afstand bestuurde sleepboot van Kotug tijdens de drukbezochte Innovation Expo 2018. (Foto NML / Erik Jansen)

‘Global challenges, Dutch solutions', luidde het thema van IE2018. Nederlandse uitvindingen kunnen een oplossing bieden voor wereldwijde uitdagingen als urbanisatie, digitalisering en verduurzaming. Met onder meer een op afstand bestuurbaar schip, aquatic drones en onderwater WiFi was de maritieme sector ruim vertegenwoordigd op de expo. Ook was er een smart shipping-bijeenkomst en een workshop over de rol van zeehavens bij klimaatvriendelijke scheepvaart.

Vanaf walstation

Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht een aantal maritieme innovaties en keek vanaf het walstation naar het op afstand bestuurbare schip van Kotug. De kapitein bestuurde het schip daarna vanaf de wal, terwijl de minister aan boord was. Ze werd daarbij vergezeld door Vera van Ewijk en Marijn van Giesen, de maritieme jongerenambassadeurs van Nederland Maritiem Land. Vera en Marijn brachten verslag uit van de Expo via Facebook en Instagram.

Kotug demonstreerde vervolgens hoe de sleepboot van dichtbij veilig een brand kan blussen. Volgens Kotug is het op afstand bestuurbare schip de eerste stap naar onbemande, autonome scheepvaart.

Autonoom varen

Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een patrouillevaartuig omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig.

Door deze data beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en onderwijs kan verder onderzoek gedaan worden naar de komst van autonoom varen en kan de Rotterdamse haven zich verder voorbereiden op de komst ervan.

Nog veel meer maritieme innovatie

Ondertussen konden bezoekers op de expo-vloer andere innovatieve oplossingen bekijken, bijvoorbeeld de floating farm en drijvende mega eilanden van het Marin. Op een drijvend platform, de Koorenterminal, waren de meeste maritieme uitvindingen geclusterd. ‘De maritieme sector had een mooie eigen plek met een drijvende terminal', zegt Arjen Uytendaal, directeur van Nederland Maritiem Land.

‘Hier waren verschillende voorbeelden van autonoom varen te zien, toepassingen van dronetechnieken voor boven en onder water en tientallen andere maritieme uitvindingen. In de keynote speeches werd gesproken over een duurzamere en schonere economie. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf, noemde hier een aantal mooie maritieme voorbeelden van.'

De Innovation Expo werd georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Naast stands en keynote speeches was er ook ruimte voor discussies en workshops.

Zo was er een workshop over de rol van zeehavens bij het realiseren van klimaatvriendelijke scheepvaart. Bij de iSea Innovatiewedstrijd werden presentaties gegeven over efficiënt, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik op de Noordzee. (DvdM)