Bunkerpijsverschillen tussen LNG en MDO in Rotterdam tussen 6 september 2017 en 11 juli 2018. In de vergelijkingen onderin zijn de dagelijkse en jaarlijkse besparingen uitgerekend bij een LNG dagverbruik van 10, 20 en 50 ton bij gemiddelde prijsvoordelen van 68,63 en 113 euro per ton. Tien ton LNG staat daarbij qua energieinhoud gelijk aan 11,64 ton MDO. (Illustratie Wessels Reederei)